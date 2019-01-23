直擊／不起眼隧道內別有洞天　2座警總時期「偵訊室」曝光

記者宋德威／高雄報導

南台灣在日治時期是戰略方面的要塞，也有不少的日軍戰時遺址在高雄地區，位於高雄市區五福四路底輕軌站旁的「鼓山防空壕」，鮮為人知塵封已久，一度還被劃入高雄要塞警戒區域，相關歷史文獻稀少，據僅有的資料研判，有可能是日治時期所挖掘，初步研判有可能是警備總部時期的「偵訊室」。

對此，高雄市觀光局為了早日實現韓國瑜市長「軍事遺址觀光網」的構想，近期內馬不停蹄的逐步彙整高雄市的現有軍事遺址， 而高雄市觀光局長潘恆旭辦事積極，團隊效率佳；23日觀光局會同警察局人員與文史工作者及軍事遺址探勘小組著安全裝備與照明配備，深入位於大馬路旁洞穴探勘，不起眼的入口，內部別有洞天。

這組坑道有兩個出入口，一個在工務局的違建處理大隊裡，一個在五福四路底壽山登山口階梯旁。據附近耆老表示「聽說還有電影劇組曾在裡面拍戲，據說裡面存有2間偵訊室」。對此，高雄市政府觀光局潘恆旭表示，「韓國瑜要觀光局盤整高雄市所有的軍事遺址，規劃開放觀光資源；高雄一直都有很多日軍及國民政府遺留下來的遺址，很多遺跡，觀光局都會陸續整理，開放觀光」。

▲隧道簡易平面圖。（圖／記者宋德威攝）

文史工作者郭吉清表示，鼓山防空壕群初估分為兩個部份，一部份呈「丹」字形，長寬各約50公尺，有兩條主坑道，主坑道之間有支坑道聯通，坑道高約280公分、寬300公分，中間有一條陡峭的逃生隧道直通壽山出口，因長久未使用，階梯皆已鐘乳石化。

據現場警察局人員表示，這組防空壕原由警備總部使用，解嚴後交由高雄市警察局管理，作為防空避難所使用。直擊內部發現有兩個像彈藥庫改裝的空間，裝有鐵欄柵，內部各擺有一長桌，初步研判有可能是警備總部時期的「偵訊室」，坑道四周亦全裝潢有保麗龍的隔音裝置。

鼓山防空壕群另外一部份呈「L」形，跟「丹」字形坑道相通，但以不鏽鋼門阻隔，目前作為高雄市民防指揮中心使用，24小時有人輪班駐守，其出入口在鼓山分局後面，屬通訊重地，一般民眾是不可能進入的。依其尺寸與建材判斷，「L」形，跟「丹」字形坑道應同時期所建造，但分屬兩個不同單位所使用。

潘恆旭表示，高雄自古就是一個軍事重鎮，將陸續發展出多條軍事旅遊的獨特專題觀光路線；就如左營就是一個軍事地名，左營舊城、鳳山新城就是以軍事考量所建造的清代城牆。清代的古砲臺有旗後砲臺、雄鎮北門砲臺、大坪頂砲臺等軍事遺蹟。

潘恆旭說，「鼓山洞」將會結合在這附近最近的輕軌及登山步道，馬上開發成第一個開放的軍事遺址隧道據點，這也是韓國瑜市長團隊，第一個對外開放的軍事遺址。

據悉，除了鼓山洞以外，高雄壽山、旗後山、龜山、半屏山、蛇山、漯底山及大小崗山，都留有清代、日治時期及戰後大量的軍事遺址，如：壽山洞、蔣介石戰時地下秘密指揮所、史溫侯步道隧道群、青泉街高雄溫泉遺址、柴山四口灶、壽山西砲台、北砲台遺址、日軍震洋自殺特攻隊營區遺址、潛爆艇基地、壽山震洋特攻隊格納豪遺址、蛇山坑道、壽山戰時坑道訓練場、半屏山坑道、張學良高雄故居遺址（小白宮）、清代大坪頂砲台遺址、日本皇太子登山紀念碑遺址、雄鎮北門、哨船頭機槍堡坑道、左營龜山戰時指揮所坑道群、金刀比羅神社遺址、壽山打狗水道淨水池、日本皇太子登山涼亭遺址、旗後砲台、旗後山戰時坑道...等，舉凡戰時坑道、砲臺、機槍堡、防空壕、彈藥庫，數量眾多、遍布極廣。

潘恆旭強調，「我們盡可能會在上半年，趕快把「鼓山洞」進行維修，對外進行開放，韓國瑜市長覺得觀光局團隊，今年動作跟效率極佳而感到欣慰」，「希望能夠將軍事遺址做有效的開發，讓旅客來賞玩，近期內也將開始辦理一些軍事方面的競技及軍事越野障礙挑戰賽，讓更多軍人魂，能夠在高雄發揚光大」。

▲位於高雄市五福四路底輕軌站旁的「鼓山洞」，設計隱密，相關歷史文獻稀少，初估為是日治時期所挖掘。而這段連接山區及街道的隧道，採用鋼筋混凝土管，結構強固，有其特殊防空意涵。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲「鼓山洞」遺址距離輕軌站徒步約3分鐘，交通方便。

▲遺址探勘小組現地測量、製簡圖。

▲坑道內冬暖夏涼，材質結構設計特殊。

▲▼偵訊室內部。

▲通往忠烈祠的通道。

▲▼高雄自古就是一個軍事重鎮，適合發展軍事旅遊的獨特觀光路線；圖為中山大學旁的西子灣隧道旁一處戰時避難所，而這個「壽山洞」隧道中的隧道，該大型防空隧道可以容納2150人，是整個防空設施的一小部分，在日治時期是高雄港的作戰指揮部。（圖／資料照／記者宋德威攝，下同）

▲▼蔣介石高雄西子灣神秘戰時地下指揮所，已深藏地底數十年。（圖／記者宋德威攝／資料照，下同）