住花蓮20幾年沒看過太魯閣　慈院心蓮團隊為臨終病人圓夢

▲花蓮慈濟醫院心蓮病房主任林煌仁率領團隊，上台分享為圓滿臨終病人最後的心願，克服困難完成「心蓮旅行社」超級任務。（圖／慈濟基金會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

慈濟2018年歲末祝福感恩會在1月26日於花蓮靜思堂圓滿，證嚴法師親自主持感恩祈福會，花蓮慈濟醫院心蓮病房主任林煌仁率領團隊，上台分享為圓滿臨終病人最後的心願，克服困難完成「心蓮旅行社」超級任務。



林煌仁率領團隊上台分享。林煌仁是慈濟大學醫學系畢業生，印象最深的是實習時，一位99歲的病人在他面前講話到一半突然往生，儘管已知對方時日不多，但一條生命在眼前驟逝無法挽回，讓林煌仁自問：還要當醫師嗎？

▲證嚴法師帶領慈濟志業執行長、同仁們一起虔誠祈禱、發願，祈願人心淨化、社會祥和，天下無災難。

直到接觸到安寧醫學，林煌仁找到重心。林煌仁表示，安寧醫學的重點之一，是希望能讓病人在生命的最後能選擇自己要的方式，而心蓮病房團隊也很努力的在為病人「圓夢」，盡可能的圓滿病人的人生。因此，需要醫療、護理、心理師、職能治療、宗教師、營養師…等等不同領域的專業一起努力。



林煌仁分享花蓮慈濟醫院心蓮病房團隊圓滿2位臨終病人心願的超級任務。心蓮病房病友江先生在台東縣關山鎮務農40、50年，臨終前只想「回家巡田」。為了圓滿江先生回家一趟，心蓮病房醫護團隊用心規劃包含交通、醫療照護、輪椅、座椅…等。醫療團隊護送江先生回到關山，雖然只是坐在家裡看電視、話家常，再看一眼守了一輩子的香蕉園，江先生欣慰地回到花蓮慈院心蓮病房。



林煌仁表示，臨終病人內心仍有一絲絲的願望。肺癌末期雄哥經常笑著說他有賢慧的太太照顧、有孝順的兒子，人生沒有其他心願了。醫療團隊偶然機會聽到雄哥提起，住花蓮縣20幾年卻沒有看過太魯閣。

花蓮慈濟醫院心蓮病房團隊開始規劃帶雄哥到太魯閣看峽谷的旅程。隨著海拔高度上升，醫療團隊隨時注意雄哥的肺部是否能負荷、適時用藥，最後，雄哥與醫療團隊、家人，在太魯閣雲海繚繞處合影。



林煌仁主任表示，安寧醫學最主要是要照顧病人與家屬的身心靈，我們會繼續努力照顧病人到最後。