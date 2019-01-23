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日本新潟縣友好參訪團訪花　徐榛蔚清唱原民歌謡促觀光

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▲花蓮縣長徐榛蔚與來訪的日本新潟縣參訪團互贈禮物表達熱情歡迎及友好之意。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚與來訪的日本新潟縣參訪團互贈禮物表達熱情歡迎及友好之意。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

日本新潟縣副縣長益田浩22日上午率領新潟市、佐渡市兩市之副市長及新潟縣商工界人士及遠東航空經理汪祥龍一行13人來訪花蓮，花蓮縣政府熱情歡迎款待來自日本友好參訪團，冀盼日後促成新潟縣與花蓮縣兩地包機直航，並研商推動締結兩縣姊妹縣計畫，進而提升兩縣觀光產值及振興地方經濟。

日本新潟縣友好參訪團由新潟縣副知事益田浩率領新潟市副市長木村勇一、佐渡市副市長伊藤光、新潟縣商工界人士及遠東航空經理汪祥龍一行13人約上午8時30分抵花蓮後，隨即走訪花蓮七大奇景─太魯閣，欣賞壯觀碩麗高山峽谷景致，沿途景色獲得新潟縣參訪團一致讚譽及好評。

▲花蓮縣長徐榛蔚與來訪的日本新潟縣參訪團互贈禮物表達熱情歡迎及友好之意。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚以花蓮縣最佳代言人向貴賓表示，為讓日人緬懷在花蓮足跡，花蓮也有充滿日式人文風情、風貌的觀光旅遊勝地，包含瑞穗百年咖啡園由日人國田宏一設立拓墾紀念碑、吉安慶修院、松園別館、將軍府等。

徐榛蔚認為，花蓮與日本早已具有濃濃深厚交流，希冀未來能與新潟縣開創兩地包機直航，亦積極研商推動兩縣姊妹縣計畫及公費留學計畫的推展，盼更加深兩地觀光旅遊、經濟產業、人文教育等綿密發展。

▲花蓮縣長徐榛蔚與來訪的日本新潟縣參訪團互贈禮物表達熱情歡迎及友好之意。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

新潟縣副知事益田浩表示，透過此次訪花交流，希望能與花蓮縣促成兩地包機直航，共同創造兩地交流與觀光產值，加深兩地文化、人文、藝術、農業及教育等的實質交流，期待下次新潟縣知事造訪，開啟兩地姊妹縣深切的情感。

隨後為加深兩地觀光旅遊及人文藝術交流，徐榛蔚致贈新潟縣副知事益田浩山水意境石燈畫及瑞穗著名蜜香紅茶；分別致贈新潟市副市長木村勇一、佐渡市副市長伊藤光玉石匾額。新潟縣副知事益田浩回贈新潟新米、新潟市副市長木村勇一回贈日本知名清酒、佐渡市副市長伊藤光回贈新瀉著名手工藝品。

最後，為感謝日本新潟參訪團遠道而來並祝福回程平安健康，縣長徐榛蔚現場清唱原住民祝福歌謠獻予在場所有賓客，讓所有人留下深刻且溫馨的印象。

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