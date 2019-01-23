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春節初二至初四太魯閣遊園專車免費搭　遊客中心提早開館

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▲太魯閣國家公園管理處將於春節中橫交通管制期間開辦免費遊園專車，帶您輕鬆暢遊太魯閣、布洛灣、燕子口、天祥等著名景點。（圖／太管處提供）

太魯閣國家公園管理處將於春節中橫交通管制期間開辦免費遊園專車，帶您輕鬆暢遊太魯閣、布洛灣、燕子口、天祥等著名景點。（圖／太管處提供）

記者王兆麟 ／花蓮報導

為了讓大家在春節期間進入太魯閣國家公園，享有更好的遊憩品質與順暢的交通，2月6日至2月8日，也就是大年初二至初四，太魯閣國家公園管理處將推出免費遊園專車，而中橫公路也將實施交通管制，管制路段分別是台8線中橫公路太魯閣至天祥之間，以及舊台9線太魯閣大橋北端至錦文橋北端。

中橫公路管制時間是2月6日至8日初二至初四太魯閣口往天祥方向由東往西,每日7時至15時，天祥往太魯閣方向由西往東7時至15時30分，管制期間除遊園專車、客運定期班車、甲、乙類大客車（遊覽車）外，四輪以上的車輛都禁止通行。

甲、乙類大客車採總量管制放行，限行80輛，請至新城太魯閣車站前換發通行證。管制時間內，天祥至太魯閣口方向每日上午11時30分放行30分鐘，管制區內已預定飯店住宿者，憑飯店住宿單於中午12時以後驗證始可放行。

太魯閣國家公園管理處將於中橫交通管制期間開辦免費遊園專車，帶您輕鬆暢遊太魯閣、布洛灣、燕子口、天祥等著名景點。免費遊園專車行駛期間為2月6日至8日初二至初四每日上午7時至14時30分，以新城太魯閣站為轉運站，共分藍線、紅線及綠線三條路線。藍線從新城開車後，經太魯閣加油站、遊客中心、砂卡礑、燕子口步道東口下車、靳珩橋上車、綠水到天祥折返，回程停靠長春祠、太魯閣加油站、回到新城車站。約每30分鐘1班車，新城車站末班車是13時，天祥末班車則是14時30分。

紅線從新城車站開出後，經太魯閣加油站、遊客中心、砂卡礑、在布洛灣折返，回程停靠長春祠、太魯閣加油站、回到新城車站。約每10分鐘1班，新城車站末班車是12時30分，布洛灣末班車則是14時30分。

綠線則從布洛灣開車，經燕子口步道東口下車、靳珩橋上車、綠水、到天祥折返，回到布洛灣。約每10分鐘1班，布洛灣和天祥末班車都是13時。

遊客可以在每個停靠站下車賞景後再搭乘任何一班車到下一個景點，而且班次非常多，可說是非常方便，歡迎民眾多多利用。

配合免費遊園專車服務，太魯閣遊客中心及管理站除了除夕2月4日休館外，2月6日至2月8日初二至初四期間將提早開館。其中太魯閣遊客中心將提早於上午7時開館；布洛灣管理站7時30分開館；天祥管理站、天祥中橫故事館、綠水地質展示館及合歡山管理站都是8時開館。

太魯閣遊客中心戶外廣場2月9日初五14：00至15:20及10日初六的14：00至14:40將開辦「部落音樂會」，邀請太魯閣族社區團體表演傳統樂舞；同2日的09：00至16：30舉辦「太魯閣春節創意文化市集」，展售原住民織布、藤編等工藝品、原住民傳統美食及在地農特產品。

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