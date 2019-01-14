《統一烘焙盃校際烘焙大賽》全國12強出爐　3月決戰圓夢小七

▲統一烘焙盃校際烘焙大賽「12強」預賽結果公布於統一烘焙盃校際烘焙大賽官網。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為鼓勵更多學生創意烘焙作品走出校園，統一麵包推出《統一烘焙盃校際烘焙大賽》，這專屬大專院校學生的烘焙競賽，祭出20萬元總獎金及有機會獲得於小七上架180天銷售分潤，讓大專莘莘學子擁有一個夢想成真的舞台！

這場專為大專院校學生舉辦的首屆「統一烘焙盃校際烘焙大賽」於2018年11月開跑後引起廣大迴響，成功激起學生創業圓夢熱情，活動報名短短兩個月期間，吸引了30所學校，共計有123組隊伍報名參賽，比賽競爭激烈，盛況空前。

統一烘焙盃校際烘焙大賽「12強」預賽結果於1月14日公布於統一烘焙盃校際烘焙大賽官網。在預賽中評選首重作品的創意創新與量化可行性，評審過程中有許多優秀作品展現出創意烘焙巧思讓嚴謹專業的評審們留下了深刻的印象，經過了3階段長達15天的評選過程，終於在百組參賽作品中評選出「校際12強」獲得參加決賽資格。

這不單是一場專屬學生的烘焙競賽，更是一個讓大專院校學生作品能在7-ELEVEN被看見及販售的機會！此次通過12強預賽的參賽隊伍將於3月10日進行實戰總決賽，最後評選出兩組「評審團大獎」。將有機會與統一麵包生產及研發團隊共同進入諮詢與討論階段，進行產品上架美味與量化的調整過程，逐步實現小七上架夢！