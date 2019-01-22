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韓國瑜就職高雄市長將滿月　潘恆旭：與時間賽跑的優質團隊努力轉型

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▲▼高雄市政府觀光局長潘恆旭，22日晚前往六合觀光夜市，參加尾牙餐會。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲高雄市政府觀光局長潘恆旭，22日晚受邀前往六合觀光夜市，參加尾牙餐會。（圖／記者宋德威攝，下同）

記者宋德威／高雄報導

再過幾天，高雄市長韓國瑜帶領市府新團隊將滿1個月，就職時韓國瑜曾說，「剛上任就要開始拚經濟成績單，高雄人苦太久，我們沒有蜜月期；而新團隊積極做事與執行力，民眾大大感受新團隊的努力與轉型」。

22日晚19時，高雄市政府觀光局長潘恆旭受邀到高雄六合觀光夜市，參加尾牙餐會，現場人山人海，感受到來此觀光的人潮明顯增多。「哇，潘局長耶…」不少遊客也與潘恆旭合影留念，現場氣氛熱鬧。

潘恆旭受訪時表示，「就職將滿一個月，很多人說感覺我好像做了一年了。看到高雄最近的住房率都創歷史新高，讓觀光局團隊感到非常欣慰，因為市長有鼓勵我們，每天要跟時間賽跑，努力做到100分，也許第一個月成績也許不盡如人意，但應該也有85分到90分」。

潘恆旭也強調，「觀光局團隊將會轉型為全台灣最大的旅遊服務公司，讓遊客對高雄市民還有對世界各地的旅客，感受到用心服務的待客之道，用熱情及坦率細膩的服務，歡迎各國的觀光客來到高雄；讓大家能夠賺到錢是韓國瑜市長在觀光政策，最重要的主因，希望高雄市民發大財，台灣六都高雄變首富」。

▲▼高雄市政府觀光局長潘恆旭，22日晚前往六合觀光夜市，參加尾牙餐會。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄市政府觀光局長潘恆旭，22日晚前往六合觀光夜市，參加尾牙餐會。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄市政府觀光局長潘恆旭，22日晚前往六合觀光夜市，參加尾牙餐會。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄市政府觀光局長潘恆旭，22日晚前往六合觀光夜市，參加尾牙餐會。（圖／記者宋德威攝，下同）

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