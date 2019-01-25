清明連假搶票預備！　離島「澎、金、馬」航線機票2/28開賣

▲清明連假澎湖、金門、馬祖機票28日開賣。（圖／記者賴文萱攝）

記者曹悅華／台北報導

交通部民航局今（25）宣布，今（108）年清明有4天連假，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1,562架次，計135,366個座位，28日（下週一）上午9時起開放訂位。

民航局表示，清明假期自4月4日（週四）至4月7日（週日）有4天連假，規劃108年4月3日（週三）至4月8日（週一）為航空疏運期，共計6天。民航局指出，清明連假仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求。

▲這次馬祖航線提供148架次、9,940個座位數。（圖／記者曹悅華攝）

民航局補充，在各航線運能提供方面，澎湖航線（不含澎湖—金門航線）798架次、65,526個座位數；金門航線616架次、59,900個座位數；馬祖航線148架次、9,940個座位數；上述3離島航線共計提供1,562架次、135,366個座位數，後續亦將視需求狀況適時增班。

最後，民航局提醒旅客，此次清明連假，於尖峰時段108年4月3日至4月5日台灣出發往離島方向，以及108年4月6日至4月8日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用。

民航局再次提醒旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。