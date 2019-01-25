暖冬補助「經費只用1／4」全台疲態！　觀光局曝2大關鍵

▲擴大版暖冬補助只剩6天。（圖／記者賴文萱攝）

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擴大國旅暖冬補助從元旦開跑，但效果不如宜花東高屏暖冬方案，截至1月中旬，全台僅用掉3億經費，只用了總經費的四分之一。對於觀光效益成長趨緩，飯店業者認為，可能是大家對補助已出現疲態；觀光局則解釋，業者送件申請速度變慢、補助擴及全台稀釋效益，等年後核銷作業結束再觀察。

觀光局去年推出的「前進宜花東‧高屏暖冬遊」方案，讓飯店業者超有感，短短一個月訂房電話接到手軟，帶動110萬旅客人次、50萬個房間數，也讓規劃的9500萬經費瞬間用完，創造出39億元的觀光產值，有效刺激國旅市場。

第一波暖冬遊成效超乎預期，有補助的5個縣市住房率提升2至3成。觀光局1月再加碼，推出「擴大國旅暖冬補助」，砸下12億經費，預計增加5萬個客房住用數，帶動10萬名旅客出遊，創造超過5億元的觀光效益。

▲暖冬遊旅客住宿優惠。（圖／觀光局提供）

1月推出的擴大國旅暖冬補助，不僅將補助範圍擴大至全台22縣市，還將經費上調至12億元，而對象也加碼30歲以下民眾，但數據顯示熱度仍不如首波踴躍，截至1月中旬，全台申請經費約3億元，僅佔整體規劃的四分之一。

對於擴大暖冬補助效益趨緩，飯店業者認為，可能是大家對補助已出現疲態。觀光局則表示，第一次補助時，許多業者擔心申請不到經費，送件速度比較快，但今年擴大暖冬經費較多，且未補助交通費，業者送件速度沒上一波快，且補助擴及全台，效益也會稀釋掉，還要等年後核銷作業後才會更明確。

擴大版暖冬補助只剩6天，目前桃園和新竹都有推出加碼方案，延長補助期限，對此，就有其他縣業者表示，1月份全省都有補助，所以相較一開始的暖冬補助，沒有什麼太明顯的感覺，接著2月又有春節連假，認為到3或4月淡季時，再推出新一波補助是比較合宜的。

▲業者認為3或4月淡季再補助較有感。（圖／記者賴文萱攝）

面對政府頻頻釋出旅遊補助，台北城市大學觀光系助理教授李奇嶽表示，2018年，從花蓮地震補助，到南灣計畫，暖冬遊，暖冬遊2.0擴大版，桃竹加碼版，幾乎補助案從年頭補助到年尾再到年頭，隨之而來的是特色小鎮旅遊補助，「補助是毒品，吃久了旅客、業者都會期待，上了癮斷了藥，都是痛苦，慎之。」