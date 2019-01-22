直擊／韓國瑜戶籍地發現15公里深地道　潘恆旭：將有效開發帶動觀光

▲▼觀光局人員與文史工作者深入地底，親眼看到耳聞的軍事坑道，直呼設計結構太不可思議了。（圖／記者宋德威攝，下同）

記者宋德威／高雄報導



高雄市政府觀光局為了早日實現韓國瑜市長「軍事遺址觀光網」的構想，近期內由文史工作者帶領，馬不停蹄的逐步勘查高雄市現有的軍事遺址，繼「壽山日軍震洋隊格納壕坑道」後，22日勘查位於林園區鳳鼻頭山二戰15公里坑道，最複雜的「鳳桂尖段」三層坑道，觀光局人員深入地底30公尺，直呼太不可思議了。對此，高雄市觀光局長潘恆旭表示，希望能夠將軍事遺址做有效的開發，讓旅客來賞玩，近期內也將開始辦理一些軍事方面的競技及軍事越野障礙挑戰賽，讓更多軍人魂，能夠在高雄發揚光大。

22日下午，高雄市觀光局人員與軍事遺址探勘小組，深入地底，勘查林園區「鳳桂尖段」，坑道內四通八達，共分為上中下三層，上層是大型砲陣地，中層共有6個砲壘，下層亦有6個機槍堡，內挖掘有四個戰備水池，收集由岩隙流出的地下水，目前水池內仍可見流動的清澈山泉水，讓人驚奇。

文史工作者郭吉清表示，鳳桂尖段下層坑道往西連通到海邊鳳鼻頭坑道砲壘，中間一段約300公尺，以1.5米涵管穿越沿海公路。從美軍繪製的《鳳鼻頭山陣地圖》看出，從「鳳桂尖」往東北之坑道可連接到「獅喉岩段」，再連接到「清水巖段」，再連接到「潭頭山南段」。

往北則連接到「山頂段」，再連接到「潭頭山北段」。往東北往北的坑道因為長達十幾公里、深入地底30米，中間又有多處坍塌，已知至今無人全程勘查過，內部狀況不詳。

潘恆旭表示，林園區是韓國瑜市長的戶籍所在地，而林園缺少觀光資源，我們在清水嚴附近山區發現軍事遺址，希望能夠做有效的幫助跟開發，將結合林園市境之南樹、日出、月牙灣的夕陽，把林園開發成一個觀光景點，能夠讓旅客來到林園賞玩。

潘恆旭強調，今年軍事遺跡跟、遺址及觀光景點，是韓國瑜政府很重要的政策，因為高雄有最豐富的軍事資源及空軍、海軍、陸軍等三軍的所在，將會完善整理，陸續推廣給國內外觀光客，近期內也將開始辦理一些軍事方面的競技，讓更多軍人魂能夠在高雄發揚光大。

據了解，鳳桂尖的由來是，清代1894年的《鳳山縣采訪冊》記載：鳳山，在小竹、鳳山二里交界，脈由大坪頂山出，高四里許，長十里許，為縣治八景之一〈鳳岫春雨〉所在。首昂如冠（俗名為鳳髻山），最為圓秀，旁列二小峰，形若飛鳳展翅，縣治命名取此。鳳髻山就是鄉民俗稱的「鳳桂尖」，是形如飛鳳的鳳山丘陵最高處「鳳冠」所在。

據悉，二戰末期，日軍預測美軍可能從高屏地區海灘登陸，因此建造鳳鼻頭陣地、枋寮陣地（石頭營）、龜山陣地（屏東海生館旁）、頭溝陣地（恆春關山）、馬鞍山陣地等。其中全臺最大的地下坑道系統是在鳳鼻頭山（今稱駱駝山），地下坑道長達15公里，155公釐加農砲用穹窖2座，地下機槍堡32座，大型砲陣地10處，軍用道路4.8公里（即林內路2巷、清水岩路等）。

這些地下坑道主坑道大都建在30米的珊瑚礁下方，構築2米高1.5米隧道，並設30公分厚的混凝土壁。當時土木專業人才不足，因此調派總督府土木課、台電等民間企業的技師、技手，支援工程設計。施工城部隊為日本派遣過來的第一野戰築城隊，主要施工期間為1944年9月至1944年12月間。

郭吉清強調，鳳鼻頭山二戰15公里的軍事坑道，自從民國91年修正「要塞堡壘地帶法」後，軍方全面撤出各砲陣地後，除「清水巖段」於2003年公告為高雄市歷史建築，林園鄉公所曾在「鳳桂尖段」舉辦過坑道巡禮外，其他坑道則逐漸埋沒在荒煙蔓草之中；現在民眾大都寄望高雄市政府能好好研究整理「鳳鼻頭二戰軍事遺址」，讓珍貴軍事文化遺產發揮教育與觀光價值。

▲▼坑道古地圖首度曝光。

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