　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中市立委補選倒數1日　盧秀燕換上幸運戰袍陪沈智慧掃街

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼盧秀燕穿上幸運戰袍，陪沈智慧掃街。（圖／記者李忠憲攝）

▲市長盧秀燕穿上幸運戰袍，與沈智慧合體掃街。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導
立委補選倒數最後一日，台中市長盧秀燕26日特別穿上自己市長選舉幸運戰袍，與候選人沈智慧合體掃街，希望選民能踴躍出來投票。盧秀燕表示，沈智慧有經驗、熟知地方，未來可與她聯手，中央地方為民服務。

27日是台中市（北區北屯區）立委補選投票日，角逐的候選人包括民進黨的王義川、國民黨沈智慧、無黨籍邱于珊、聯合黨林忠勝，無不做最後衝刺，希望獲得民眾認同，將票投給自己。候選人沈智慧26日進行一整天的掃街行程，市長盧秀燕上午11時也到場，與沈智慧合體，高舉雙手大呼「凍蒜！」，展現氣勢。

▲▼盧秀燕穿上幸運戰袍，陪沈智慧掃街。（圖／記者李忠憲攝）

▲盧秀燕與沈智慧合體，希望選民踴躍投票。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼盧秀燕穿上幸運戰袍，陪沈智慧掃街。（圖／記者李忠憲攝）

▲盧秀燕陪沈智慧掃街，希望未來能中央地方合作，為民服務。（圖／記者李忠憲攝）

盧秀燕表示，她為力挺沈智慧，特地將自己市長選舉的幸運戰袍穿上，就是要幫她加持。沈智慧在北、北屯區有多年服務經驗，長年深耕地方，一草一木相當了解。她到立法院後，除可立即上手外，還可以和她地方、中央聯手，爭取經費、建設為地方服務。

有媒體問到，民進黨籍候選人王義川為前台中市交通局長，這場選舉被譽為交通部長林佳龍和盧秀燕的延長賽。盧秀燕表示，市長選舉已結束，來參選不是來報仇的，也不是打市長延長賽，最重要是真心誠意，願意為選民服務，為台中市耕耘跟建設。

王義川以棒球賽比喻選戰，喊出目前為九局下半滿壘，將揮出再見安打，逆轉勝，沈智慧回應，「選民會做有智慧的選擇」。

【更多新聞】

影片曝光！白車拒檢逆撞脫逃　生死5米警反擊轟槍

招待所邀美女作陪遭拒　「查脯人面子掛不住」2男談判亮槍走火

韓冰逛天津商圈年貨大街　「真的好美」讓現場快暴動

ET快訊
茵茵尾牙「掉半球飆舞」被無視！衝下台他「第一反應」釣出老司機
爽收奧迪、百萬生日禮　鴨王「被富婆老公斷腿」影片瘋傳
尾牙抽中5位數！同事逼吃紅「不然弄死你」冷笑：會不會做人

關鍵字：盧秀燕,沈智慧,掃街,立委補選,台中市

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／扯爆！養1年咬傷狗才知是比特犬　「一開門溜出去」就知不妙

影／驗票累死人！丁守中律師團控驗票不積極　女科長暴瘦8公斤23日病逝

記者揶揄「市長對漁市不熟」！　韓國瑜神回9字...眾人笑翻

噴槍奪命！母PO合照挺：「爸每天工作13小時」很愛女兒　小孩已招魂回家

快訊／台66線11.6K聯結車嚴重車禍　重機騎士被擊落

影／父子雙載騎車慘遭違規重機撞上　男童手腳變形看著爸爸閉上雙眼…

曾說「蘇啓誠憂鬱症自殺」？　謝長廷：有講就「道歉辭職」

中市立委補選倒數1日　盧秀燕換上幸運戰袍陪沈智慧掃街

何志偉有不能輸的壓力　卓榮泰：民進黨選後組戰鬥團隊

選前一天　陳思宇緊咬何志偉美國國籍書涉造假

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

遭6餓獅圍攻「爬背、咬後腿」　淡定長頸鹿僵持4小時戰勝保命

《小幸運》主唱是誰？「不知道！」　S.H.E比手畫腳笑到跪地

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

終於拿到台灣身分證！　 瑞莎爆哭「像做夢一樣」

【聲林之王】EP15精華｜神童Gail挑戰《心花開》 甜美嗓音萌翻全場｜蕭敬騰 林宥嘉 小宇 Ella 信 Jungle Voice

來不及求婚...馮偉衷「炮車輾壓」亡！　女友崩潰連發86篇文：我的世界沒了

拖板車司機違停吃便當15分鐘　害19歲男大生追撞車尾慘死！

想看甩麵叔叔！兒子嗑熱狗求表演　超級老爸換裝秀「飛天塑膠袋」相伴

曾說「蘇啓誠憂鬱症自殺」？　謝長廷：有講就「道歉辭職」

中市立委補選倒數1日　盧秀燕換上幸運戰袍陪沈智慧掃街

何志偉有不能輸的壓力　卓榮泰：民進黨選後組戰鬥團隊

選前一天　陳思宇緊咬何志偉美國國籍書涉造假

助吳敦義新媒體戰　程美華將出任國民黨文傳會代主委

網友國發會提案「候選人公布智力測驗」　列13項利益酸爆

「全校我的賓士停車場」校長辦退休　侯友宜：還是追究！

侯友宜蘆洲發豬豬福袋＋豬豬春聯　民眾7點來排隊

北市立委補選衝擊2020？陳思宇若敗柯文哲總統路恐生變

王世堅：韓國瑜若選2020　絕對強過國民黨4個太陽

兒虐零容忍　兒少保護需靠社區你我一份力

1天幫10孩擦便便！幼教師一伸手「脫皮乾裂」　她曝心酸：被當傭人使喚

專家親授3大高效休息法！跳繩五分鐘、有噪音更好睡

快艇威廉斯生涯首度大三元　等903場史上第二久

安海瑟薇證實《麻雀變公主3》將開拍！全員回鍋只有他過世

留下2幼子！21歲媽夜店遭撿屍　4惡狼空地輪流性侵致死

開耕耘機一秒撞壞民宅大門　駕駛酒測值1.39爆表

新年到！為你的家換上煉鑄義式靈魂之作羅蘭索LORENZO！

曾說「蘇啓誠憂鬱症自殺」？　謝長廷：有講就「道歉辭職」

綠衫軍全員健康回歸　五星勇士認為是奪冠最大威脅

一說散步就像士兵聽到「起床號」　4法鬥神同步秒起床：出發囉～

政治熱門新聞

護國神犬守疫情被罵　旅客：笨狗..

嚴凱泰13歲女兒的一封信：我沒..

唐鳳驚傳家暴！咬傷伴侶挨告

告柯粉再告韓粉　王瑞德：追殺到..

雲林營養午餐18元　林佳新：喝..

韓冰逛台中年貨大街　現場快暴動

國小營養午餐1餐18元　林佳新..

謝長廷：拒假消息包圍中羞辱下台

記者揶揄「市長對漁市不熟」　韓..

傳家暴「命運交織」女友　唐鳳稱..

2陸男滯留桃機119天　最快2..

馬英九：我被丟鞋怎沒人替我伸冤

「賓士停操場」校長辦退休　侯友..

扁酸鄭惠中一巴掌打得下去？挨嗆..

更多熱門

相關新聞

卓榮泰：民進黨選後組戰鬥團隊

立委補選進入最後階段，民主進步黨主席卓榮泰今（26）日上午陪同台北市士林、大同區立委候選人進行車隊掃街，展現勢在必得的決心。卓榮泰致詞表示，中央黨部全力投入這場選戰，相信明天可以得到台北市民最大的協助，讓何志偉未來在國會當中，延伸過去在地方服務的最大能量，祝福他能夠順利當選。

陳思宇若敗柯文哲總統路恐生變

韓冰逛台中年貨大街　現場快暴動

陳炳甫：這一席綠營拿走對國家沒幫助

北市立委補選　藍綠白組織戰空戰競爭激烈

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

九份停車1小200元　市府突擊開罰1.5萬

2歲Lucy陪隋棠上班「小動作曝完美家教」！

上班跳出公告！年終46萬進帳爽翻

哈孝遠當街開吵！　還原護妻真相

周杰倫一聲：哥買給你…阿信也來了！

帶16歲女兒拿墮胎藥！潮媽竟笑了

喪母怒斥：我要你死掉　兇手病亡

東區幫人配對…隔4個月變女友！

日薪1萬徵男友過年！長髮正妹羞徵到了

小嫻「已經被訂了今晚」打卡W飯店

每個人生日都有對應的專屬色

尾牙發百萬紅包！第一道菜「1人1疊千元鈔」

護國神犬守疫情被罵　旅客：笨狗很髒

15縣市低溫10℃！北台灣又變濕冷

吳宗憲當面問「許孟哲」全場凝結

更多

最夯影音

更多

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

遭6餓獅圍攻「爬背、咬後腿」　淡定長頸鹿僵持4小時戰勝保命

《小幸運》主唱是誰？「不知道！」　S.H.E比手畫腳笑到跪地

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面