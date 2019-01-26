中市立委補選倒數1日　盧秀燕換上幸運戰袍陪沈智慧掃街

▲市長盧秀燕穿上幸運戰袍，與沈智慧合體掃街。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

立委補選倒數最後一日，台中市長盧秀燕26日特別穿上自己市長選舉幸運戰袍，與候選人沈智慧合體掃街，希望選民能踴躍出來投票。盧秀燕表示，沈智慧有經驗、熟知地方，未來可與她聯手，中央地方為民服務。

27日是台中市（北區北屯區）立委補選投票日，角逐的候選人包括民進黨的王義川、國民黨沈智慧、無黨籍邱于珊、聯合黨林忠勝，無不做最後衝刺，希望獲得民眾認同，將票投給自己。候選人沈智慧26日進行一整天的掃街行程，市長盧秀燕上午11時也到場，與沈智慧合體，高舉雙手大呼「凍蒜！」，展現氣勢。

▲盧秀燕與沈智慧合體，希望選民踴躍投票。（圖／記者李忠憲攝）

▲盧秀燕陪沈智慧掃街，希望未來能中央地方合作，為民服務。（圖／記者李忠憲攝）

盧秀燕表示，她為力挺沈智慧，特地將自己市長選舉的幸運戰袍穿上，就是要幫她加持。沈智慧在北、北屯區有多年服務經驗，長年深耕地方，一草一木相當了解。她到立法院後，除可立即上手外，還可以和她地方、中央聯手，爭取經費、建設為地方服務。

有媒體問到，民進黨籍候選人王義川為前台中市交通局長，這場選舉被譽為交通部長林佳龍和盧秀燕的延長賽。盧秀燕表示，市長選舉已結束，來參選不是來報仇的，也不是打市長延長賽，最重要是真心誠意，願意為選民服務，為台中市耕耘跟建設。

王義川以棒球賽比喻選戰，喊出目前為九局下半滿壘，將揮出再見安打，逆轉勝，沈智慧回應，「選民會做有智慧的選擇」。

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