影／韓流往北吹！韓國瑜：陳炳甫準備好了　請推他進立法院！





記者羅婉庭／台北報導



台北市士林大同區立委補選，倒數五天，高雄市長韓國瑜22日現身大同區海霸王茶館，幫國民黨候選人陳炳甫站台。韓國瑜表示，一定要好好的把陳炳甫推進立法院，他對士林大同區的土地有深厚感情，他是一個很棒的民意代表，他完全可以立即勝任立法委員，他準備好了，希望大家給他一個機會。

▲韓國瑜輔選陳炳甫。（圖／記者黃克翔攝）



針對外界將此次站台解讀為「柯韓對戰」浮上檯面，對此，韓國瑜表示，他來不來跟柯市長一點關係都沒有，除了踩的土地是台北市外，跟他沒任何關係。「柯文哲有自己輔選的對象，我也有我心儀的候選人」；他強調，陳炳甫完全可以成為優質的立法委員，懇請大家支持他，推他進入立法院為市民發聲。

韓國瑜表示，這是來台北市參加炳甫競選活動，他特別報告 20日因為旗山美濃農民為了準備番茄節，他卻說有活動、原本要告假北上，但農民不高興，說準備這麼長的時間、而且參加比賽好不容易番茄得獎，期待市長頒獎， 不來讓他們很傷心、失望，所以只好請假。

他強調，陳炳甫有很多特質優點，非常樂意推薦給選民，少壯派典範、熱情專業有衝勁，對大同區有深厚感情，凡是認識陳炳甫的，就知道他是非常棒的民意代表，而且也已經準備好進入立法院。

針對日前陳炳甫稱若勝選願意跳愛河推高雄觀光，韓國瑜笑著表示，「老婆快生了，別賭那麼大，祝福你們永浴愛河」，他說，不管怎樣，台灣民眾經過2018選舉，台灣人民水準提升，現在看政治人物已經跟以前不一樣。

韓國瑜強調，期待幫台灣人民尋求更好生活，他相信士林大同選民也一樣，希望他進入立法院，真正幫國家找到更好發展、幫人民找到更好的日子，他各方面條件都很好。他也開玩笑說，「最重要太太生第三胎後，準備生第四胎比較重要！」。

他說，陳炳甫1月初選舉脫穎而出，引導立法院，讓立法委員、民眾更有信心，2019是中華民國巨大挑戰的一年，更多優質立法委員進到立法院，是全民之福。

日前為了展現藍軍大團結，陳炳甫有意邀請韓國瑜、新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕「三子連線」合體造勢，不料因公務繁忙，最後破局僅以錄影片相挺，不會北上站台，今天則是韓國瑜臨時通知陳炳甫甫團隊，播出20分鐘幫忙站台，也是他首度為陳炳甫站台，期望能搭上韓流，為國民黨立委補選拿下這關鍵的一席。