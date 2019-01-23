新北歡慶農民節　侯友宜：行銷優質農產讓農民過「厚」日子！

▲新北市長侯友宜。（資料照／新北市府提供）

記者羅婉庭／台北報導

新北市農會23日舉辦「108年農民節慶祝大會」，新北市長侯友宜到場表揚傑出的優秀農友及績優農會，感謝農友們的付出與辛勞，他表示，農產品賣得好，農民就能過「厚」日子！



侯友宜表示，新北市首創全國多項農民服務，如農漁民長者免費健康檢查、有機營養午餐通路、提供農民職災保險補助等，「我是農家出身的子弟，最能體會農民的辛苦」；他說，未來對農民的照顧只會增加，不會減少，要求市府官員到第一線了解農友需求，協助解決問題。



侯友宜強調，未來新北市會積極推動農業「有機、觀光、行銷」三位一體，並鼓勵「在地創生」，複製萬里蟹成功模式，配合智慧化銷售平台，行銷新北市各項優質農漁產品，農產品賣得好，農民就能過「厚」日子。



農業局表示，本年度獲頒新北市傑出農友包括107年獲農委會評選為第31屆全國模範農民的坪林有機茶農友陳陸合，以及106年獲行政院農業委員會遴選為第四屆百大青農的金山青農王御庭2位優秀農友，會中也特別表揚50位新北市農業產業有功人員、優良農事小組長、優良工作人員及本市信用、推廣、供銷表現傑出之績優農會，感謝這些優秀農業工作者多年來的努力與貢獻。