豬年起跑迎新春　高思博：全力輔選朱立倫

▲國民黨台南市議會黨團顧問高思博，在台南市永康區忠義街服務處，舉辦敦親睦鄰暨迎春茶會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

深耕台南！國民黨台南市議會黨團顧問高思博，1月26日在台南市永康區忠義街服務處，舉辦敦親睦鄰暨迎春茶會，生根台南的他要繼續深耕台南，現場氣氛熱絡，附近里長和鄰居都到場祝賀，不分黨派的永康區市議員林燕祝、李鎮國與林阳乙，也到場表達支持和祝福。

高思博表示，現在沒有公職在身，他還是覺得對台南，對每位市民有一份使命。他已經辭去台北教職，全力在台南貢獻自己的專長，時間允許時，也會親自提供法律諮詢服務，重拾以往熟悉的律師工作。高思博說，服務處的成立，除了提供全方位的服務外，最重要的是能要拉近跟民眾的距離，當大家的好朋友。

對於即將到來的總統及立委選舉，外界關心高思博要參選立委或是再挑戰市長？高思博說，現階段最重要的任務是協助國民黨拿回中央執政權。高思博明確表示支持朱立倫，他會全力在台南為朱立倫輔選。

服務處成立活動上，還特別邀請台南大學書法社同學，為鄉親揮毫寫春聯。高思博說，在臉書上看到社團同學義賣籌措經費，字寫得真漂亮，所以特別邀請同學們來現場揮毫，讓大家看看台南年輕人的活力。

高思博也現場發放自己與朱立倫的聯名春聯，預祝鄉親在新的一年能「諸事大吉、財星高照」。未來鄉親只要有需要，歡迎隨時來服務處，讓阿博來服務大家。