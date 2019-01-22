8月上路！侯友宜上調失業勞工子女補助　額度比照軍公教

▲新北市長侯友宜宣布，自108學年度起，市府將全面比照軍公教補助額度。（圖／新北市府提供）

記者羅婉庭／新北報導

失業勞工子女就學補助比照軍公教總算有譜了！新北市長侯友宜22日走訪關懷新住民二度就業行程時宣佈，從108學年度開始，市府將透過「補助差額」方式，讓失業勞工子女就學補助全面比照軍公教補助額度，並開放失業1個月以上的勞工申請。侯同時指示勞工局全力做勞工的後盾，提供更多就業、創業的諮詢與陪伴，讓市民朋友都能「安居樂業」。



侯友宜下午走訪位在樹林區的嘉鋐科技有限公司，關懷訪視越南新住民梅氏萍的工作現況，並對提供職缺的嘉鋐公司表達謝意。梅氏萍早年來台工作與丈夫相識進而結婚，婚後因為生產及照顧小孩、公婆，離開職場2年造成技術及觀念生疏，輾轉向勞工局求助。透過就服員特別規劃的專屬就業方案，梅氏萍努力重新適應職場，就服員也連結獎勵津貼和陪同面試，最後讓嘉鋐科技願意給梅氏萍一個機會，穩定就業至今超過1年。



梅氏萍向侯友宜表示，待業期間最煩惱的就是小孩的奶粉錢，以及未來龐大的教育費用。雖然目前孩子花費不多，但梅氏萍很擔心，萬一自己未來又失業，小孩恰好正在唸書，學費該怎麼辦？侯特別請她別擔心，因為市府勞工局有提供「失業勞工子女就學補助」方案，苦不能苦教育，未來讀大學也不用擔心。



侯友宜進一步說明，放眼全國各縣市，僅新北市、台北市有針對失業勞工子女就學費用進行補助，就讀私立大學補助2.6萬元，公立大學1.2萬元。由於市議會近年希望提高額度比照軍公教，他已指示勞工局儘快研議辦理。

勞工局長陳瑞嘉補充，已與勞動部密切溝通，未來將加速修正補助要點，預計最快在108年學年度（即今年8月），新北市將運用「補助差額」，先輔導失業勞工向勞動部申請該項補助，新北市再依軍公教標準，讓補助額度齊一化，屆時私立大學將補助到3萬5800元，公立大學1萬3600元，滿足議會的期待。



另外，侯友宜也特別要求勞工局給予新住民朋友，更多就業及創業上的陪伴和諮詢，也要結合其他局處資源，共同協助降低新住民因語言、文化及家庭照顧產生的求職困境，積極協助失業勞工朋友再就業，落實「安居樂業」的目標。