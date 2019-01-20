陸大疆無人機廠「員工貪汙」損失達46億　涉案人數破百

▲深圳大疆創新研製的無人機已經行銷全世界。（圖／翻拍自大疆官網）

記者朱世凱／綜合報導

大陸無人機巨頭深圳大疆創新（DJI）18日發布反腐公告，2018年因為內部腐敗問題，大疆預計損失超過10億人民幣（約新台幣46億元），目前公司正在進行內部反腐整頓，已有45人被查處。大疆創新表示，「範圍比想像要大得多，現在只處理到冰山一角，預計涉案人數超過百人。」

公告指出，由於供應鏈腐敗，造成大疆的平均採購價格超過合理水準20％以上，其中高價物料採購高出20％至50％，低價物料採購則是以市場合理水準2到3倍的價格買入。涉事人員當中，研發和採購人員為數最多，共計26人；銷售、行政、設計、工廠共計19人；問題嚴重、移交司法處理的有16人，另有29人被直接開除。

▼大疆創新反腐公告。（圖／翻攝自微博）

大疆方面對外界回應表示，此次內部通報內容屬實，「公司對於誠信反腐的建設一直非常重視，此前也有對違規行為的查處和糾正，此次確實涉及面較廣，金額也比較巨大，公司已經成立了專門的反腐小組來深入調查，並開展誠信文化建設；大疆不會因為發展速度快就寬容腐敗，也不會因為腐敗就停下發展的腳步。」

公司也表示，預計涉案範圍超過百人，貪腐金額可能超過10億人民幣（約新台幣46億元），是2017年所有年終福利的2倍以上。客服人員則透露，內部反腐不會影響產品銷售。