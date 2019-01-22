解放軍導彈微型化！　殲-20預計可掛6枚空對空飛彈

▲殲-20在珠海航展閉幕式亮彈艙炫技。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

解放軍殲-20戰機2018年珠海航展上打開彈艙展示掛彈，引起觀眾歡呼連連，也讓機載武器首次公開亮相。近日又有消息指出，大陸新一代固體運載火箭在2018年底試車成功，它可能採用新式固體火箭推進劑，這項新技術也可應用到陸製空對空飛彈上，減少飛彈體積與重量，讓殲-20得以掛載6枚空對空飛彈。

據新浪軍事報導，由大陸國產中遠程空對空導彈大小來看，即便殲-20換裝國產霹靂-12（PL-12）導彈也只能掛載4枚，相較之下，F-22戰機最多可以在主彈艙掛載6枚AIM-120C中距空對空導彈，因此對於解放軍來說，需要對國產導彈進行改進，以便提高殲-20載彈量。

報導分析，殲-20載彈量比F-22少，主要是由於陸製空對空飛彈體積和重量較大，霹靂-12出口型閃電-10（SD-10）長度3.8米，直徑0.203米，發射重量約為190公斤；而AIM-120空對空導彈長3.65米，直徑0.18米，發射重量大約160公斤，雙方差距主要就在固體火箭推進劑上。

▼霹靂-12空對空導彈。（圖／翻攝自大陸軍事論壇）

陸製的固體火箭發動機採用端羥基聚丁二烯推進劑（HTPB），AIM-120固體火箭發動機也是這種推進劑，但是在產品性能上面，前者與國外產品就存在明顯差距。

外界普遍認為，本世紀初陸製固體火箭推進劑大約相當於國外發達國家80年代的水準，由於單位重量的推進劑可以發出更多能量，所以AIM-120只需要更少燃料就能達到預定速度和射程。相關資料顯示，AIM-120固體火箭推進劑與發射重量之比大約為0.3，但是速度已達到4馬赫，SD-10達到這個比例，速度卻只能達到達3.5馬赫。

報導指出，若要提高速度就只能增加推進劑，結果就是導彈體積和重量增加，PL-12長度、直徑和發射重量比AIM-120要大的原因就在這；進入新世紀之後， 解放軍相關單位在固體火箭發動機上獲得長足進展，尤其重視開展新型高能推進劑研製，開展了新一代高能材料研究，有效提高了國產固體火箭推進劑技術水準。

▼美軍F-15掛載4枚AIM-120的機腹照。（圖／翻攝自維基百科）

從珠海航展公開資訊來看，國產導彈已經在微型化上取得重要進展，例如QN-202微型導彈是世界最小的紅外成像制導導彈，它在發射重量在1.2公斤的情況下，射程達到2公里，這也表明陸製固體火箭發動機推進劑性能水準明顯提高，可以支持導彈微小型化。

報導最後提到，霹靂-12可能採用新一代固體火箭發動機，體積和重量與AIM-120相當或者相近，殲-20彈艙尺寸也與F-22戰鬥機相當，這樣殲-20就能夠在彈艙之中掛載6枚新型導彈，進一步增強飛機空戰能力。