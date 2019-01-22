　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

解放軍導彈微型化！　殲-20預計可掛6枚空對空飛彈

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼珠海航展閉幕式，殲-20亮彈艙、殲-10B對衝表演特技飛行。（圖／CFP）

▲殲-20在珠海航展閉幕式亮彈艙炫技。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

解放軍殲-20戰機2018年珠海航展上打開彈艙展示掛彈，引起觀眾歡呼連連，也讓機載武器首次公開亮相。近日又有消息指出，大陸新一代固體運載火箭在2018年底試車成功，它可能採用新式固體火箭推進劑，這項新技術也可應用到陸製空對空飛彈上，減少飛彈體積與重量，讓殲-20得以掛載6枚空對空飛彈。

據新浪軍事報導，由大陸國產中遠程空對空導彈大小來看，即便殲-20換裝國產霹靂-12（PL-12）導彈也只能掛載4枚，相較之下，F-22戰機最多可以在主彈艙掛載6枚AIM-120C中距空對空導彈，因此對於解放軍來說，需要對國產導彈進行改進，以便提高殲-20載彈量。

報導分析，殲-20載彈量比F-22少，主要是由於陸製空對空飛彈體積和重量較大，霹靂-12出口型閃電-10（SD-10）長度3.8米，直徑0.203米，發射重量約為190公斤；而AIM-120空對空導彈長3.65米，直徑0.18米，發射重量大約160公斤，雙方差距主要就在固體火箭推進劑上。

▼霹靂-12空對空導彈。（圖／翻攝自大陸軍事論壇）

中國運用3D列印技術，製造空對空導彈（air-to-air missile），降低武器裝備的製造成本，圖為霹靂-12空對空導彈。（圖／翻攝自大陸網站）

陸製的固體火箭發動機採用端羥基聚丁二烯推進劑（HTPB），AIM-120固體火箭發動機也是這種推進劑，但是在產品性能上面，前者與國外產品就存在明顯差距。

外界普遍認為，本世紀初陸製固體火箭推進劑大約相當於國外發達國家80年代的水準，由於單位重量的推進劑可以發出更多能量，所以AIM-120只需要更少燃料就能達到預定速度和射程。相關資料顯示，AIM-120固體火箭推進劑與發射重量之比大約為0.3，但是速度已達到4馬赫，SD-10達到這個比例，速度卻只能達到達3.5馬赫。

報導指出，若要提高速度就只能增加推進劑，結果就是導彈體積和重量增加，PL-12長度、直徑和發射重量比AIM-120要大的原因就在這；進入新世紀之後， 解放軍相關單位在固體火箭發動機上獲得長足進展，尤其重視開展新型高能推進劑研製，開展了新一代高能材料研究，有效提高了國產固體火箭推進劑技術水準。

▼美軍F-15掛載4枚AIM-120的機腹照。（圖／翻攝自維基百科）

美軍F-15掛載4枚AIM-120的機腹照。（圖／翻攝自維基百科）

從珠海航展公開資訊來看，國產導彈已經在微型化上取得重要進展，例如QN-202微型導彈是世界最小的紅外成像制導導彈，它在發射重量在1.2公斤的情況下，射程達到2公里，這也表明陸製固體火箭發動機推進劑性能水準明顯提高，可以支持導彈微小型化。

報導最後提到，霹靂-12可能採用新一代固體火箭發動機，體積和重量與AIM-120相當或者相近，殲-20彈艙尺寸也與F-22戰鬥機相當，這樣殲-20就能夠在彈艙之中掛載6枚新型導彈，進一步增強飛機空戰能力。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
高雄女童玩洗車噴氣嘴死亡　檢警將父親依「過失致死」法辦
即／越晚越抖探10度！17縣市「低溫特報」　今晚到23日清晨
高雄女童驚傳加油站玩「洗車噴槍」噴進嘴亡　母跪求監視器畫面

關鍵字：解放軍,導彈,殲-20,微型化,空對空飛彈,珠海航展,彈艙,霹靂-12,AIM-120,軍武,大陸軍武

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

影／美麗華酒店10樓「鋁窗」突砸落！　24歲女遊客路過當場爆頭身亡

回家發現枕頭移位…她翻開驚見陌生男「情書＋體液」

影／韓國瑜政見落實！首批2千萬高雄農產歷經9hrs「到貨」抵平潭

香港流感發威44死　191所幼稚園19日起「停課7天」

10歲男童告「父親女友」彈下體性騷　調查結局「神展開」

影／暴走姊猛摔香奈兒專櫃　櫃姐制止慘遭「扒制服」

影／搭車睡一半衣褲「溫熱濕濕的」…女客驚見醉男露鳥噴尿

中美建交40週年　王毅：「台灣問題」始終最敏感

影／香港最小房屋面積僅4坪多「5步就走完」　一戶912萬起跳

解放軍導彈微型化！　殲-20預計可掛6枚空對空飛彈

台灣第一座「室內常溫滑雪場」 不用穿大衣！平日300元無限暢玩

108池溫泉水樂園、室內狂飆賽車　花蓮親子酒店超豐富設施玩不完！

空姐遭200kg老外強逼幫擦屁股 狂喊：深一點...工會曝不是個案

紅遍德國「8杯水減肥法」　1個月甩5kg！連營養師都推爆

聲林之王生存週記之ELLA導師履歷CHECK

歐陽娜娜首次挑戰「大提琴電音」　化身帥妹「撩鏡頭」電翻啦～

超好拍「巨型史迪奇」現身台北　東區期間限定店只到3月底！

就讓Gail為你唱情歌～　自彈自唱《好想你》《你啊你啊》

潘瑋柏在他面前嗆王菲！　謝霆鋒請吃一堆「暗黑料理」

蕭敬騰還原大螢幕砸下驚恐瞬間！　蕭爸蕭媽很淡定「是驚喜？」

解放軍導彈微型化！　殲-20預計可掛6枚空對空飛彈

以色列夜襲敘利亞期間　曾與俄軍進行溝通

伊朗稱準備毀滅以色列　「我們等著看以色列的下場」

美推導彈防禦計劃　環時：超級面子工程買不來絕對安全

遼寧艦預計今晚出海試航　解放軍發布黃海海域航行警告

送別最後一架蘇-27　「霧都雄鷹」旅換裝殲-16力壓印度

狗媽寒夜抱9寶取暖　好心人全撈回家才知道「催淚真相」…不敢相信

阿達預約「一日老婆」過年　泱泱出場他興奮喊：我媽想抱孫

陳文茜帶家人合照韓國瑜　提「禿子時尚街」幫高雄拚觀光

亞足賽／1比0退沙烏地最後都奪冠？　日本8強碰越南往五冠邁進

阿龐慘扮「佩佩豬」趙哥變蜘蛛人　現場女星驚呼太可愛

白家綺拿一人薪2人主持「超好孕」　胡瓜卡出收視率

快訊／女童玩加油站「洗車噴嘴」亡！父依過失致死移送　訊後「6萬元交保」

訓練生淚崩告白…張藝興站起來開罵！　「不想做這行為什麼來這」蔡依林嚇傻

站180cm孫安佐旁邊　放火「真實身高」露餡了！

亞足賽／澳洲PK大戰淘汰烏茲別克

空姐遭200kg老外強逼幫擦屁股 狂喊：深一點...工會曝不是個案

軍武熱門新聞

「霧都雄鷹」旅換裝殲16力壓印..

殲-20預計可掛6枚空對空飛彈

伊朗稱準備毀滅以色列

遼寧艦預計今晚出海試航

以色列夜襲敘利亞期間　曾與俄軍..

升級版殲-15曝光將上002航..

雄三打遼寧號？公布這種照片就贏..

F-22 vs. F-35誰更..

嚴德發：一國兩制要消滅中華民國

環時：美導彈防禦計劃買不來絕對..

NASA：嫦娥四號沒有造假

新一代國造戰機最快15年後量產

7艘德軍「U型潛艦」曾停泊馬公

美智庫：F-35C不適合戰勝殲..

更多熱門

相關新聞

以色列夜襲敘利亞期間　曾與俄軍進行溝通

以色列國防軍新聞辦發佈消息稱，以軍夜間轟炸敘利亞期間，使用了與俄軍的「緊急溝通機制」進行溝通。以色列國防軍發言人康里卡斯（Jonathan Conricus）指出，「當晚按照標準程序啟動溝通機制，在敘利亞所做出的一切行動，都取得俄羅斯方面的理解」。

伊朗稱準備毀滅以色列

遼寧艦預計今晚出海試航

「霧都雄鷹」旅換裝殲16力壓印度

升級版殲-15曝光將上002航母

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

即／女童玩噴槍亡　母求監視畫面

男背刺「女友肖像」！6年後現況曝光

女童玩噴氣嘴死亡　父依過失致死移送

中壢KTV自拍！長髮女鬼陰笑躲背後

許瑋甯罹憂鬱症：我不是不想出來

踹斷童肋骨！夫嗆：打孩子剛好

女童玩噴氣嘴亡　父遭「過失致死」移送原因

艾成揭10年前《超級偶像》奪冠內幕

只回嗯喔！有5跡象＝不愛了分手吧

「快看樹懶X」下秒撞車！警一問兒全招

送老婆1.8萬！存摺藏告白密碼網讚爆

柾國推薦柔軟精一個晚上賣到缺貨

林依晨弟弟6年暖舉曝光！

男大生白牌機車上高架　蛇行自摔

工作15年！尾牙僅1碗臭臭鍋還自費

更多

最夯影音

更多

台灣第一座「室內常溫滑雪場」 不用穿大衣！平日300元無限暢玩

108池溫泉水樂園、室內狂飆賽車　花蓮親子酒店超豐富設施玩不完！

空姐遭200kg老外強逼幫擦屁股 狂喊：深一點...工會曝不是個案

紅遍德國「8杯水減肥法」　1個月甩5kg！連營養師都推爆

聲林之王生存週記之ELLA導師履歷CHECK

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面