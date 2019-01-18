美計畫打造2級別無人戰艦　用作偵察及發射多款導彈

▲海上獵手在美國境內測試航行。（圖／翻攝自維基百科）

記者朱世凱／綜合報導

美國五角大廈近期表示，海軍一直致力打造自動化的無人艦隊，以對抗解放軍的海上力量，目前軍方預計建造2個級別的無人軍艦，其中一級將會是偵查船，用來蒐集情報資源；另一級則可配備Mark 41垂直發射系統，這項系統能夠搭載多種不同類型的飛彈，提升軍隊火力。

據《9news》報導，美國海軍負責人指出，軍方現在正規劃將現有104支大型水面艦艇和52支小型艦隻的艦隊規模，擴大至350支以上，當中還可能包含無人及有人操控的艦艇。據悉，解放軍已在珠海萬山劃出225平方海里的海域作為無人船海上測試場，不過目前尚未公布相關試驗船隻。

▼解放軍在珠海萬山海域開建無人船海上測試場。（圖／翻攝自環球網）

報導提到，俄羅斯在建造無人坦克和機器人方面取得了很大進展；中國則積極尋求建立一支可以巡邏世界海洋的人工智慧無人機潛艇。美國海軍早在2016年便有全球最大無人駕駛反潛艦，稱為「海上獵人」（Sea Hunter），耗資2000萬美元（約新台幣6億元）打造，除了搜尋和追蹤潛艇外，還可以進行掃雷任務，或用作運載貨物。

報導最後提到，專家擔心，各國爭相發展致命自主武器系統（LAWS）或「殺手機器人」的舉動恐怕會引起新的軍備競賽，倘若美軍真的成功組織無人艦隊，將會改變自冷戰以來軍艦的戰鬥模式，未來的戰鬥人員就只需負責指揮和控制這些自主殺人武器。