港媒：美航母穿過台海之時　將打破海峽中線默契

▲美軍迪爾號（Walter S Diehl）。（圖／翻攝自美國海軍官網）

記者朱世凱／綜合報導

美國海軍麥坎貝爾號（USS McCampbell）與迪爾號（USNS Water S. Diehl）2艘軍艦24日通過台灣海峽，香港中評社25日發表《快評》分析，美國航母戰鬥群是龐大艦隊，如從海峽中線航行，最緊張的將是台灣方面；「美國航母穿台海之時，可能就是海峽中線默契打破之時」。

文章指出，美艦再穿台海，自然是要傳遞政治信號，展示挺台力量，不過，「他們的施壓效應已大不如前」，一是大陸在近海的軍事力量不斷增強，不怕美艦這類挑釁；二是美艦去（2018）年已多次穿越台海，並未令民進黨在選舉中獲益。

「台灣海峽是敏感水域，美艦不時到這裡耀武揚威，不友好，不過也不值得大驚小怪」，文章提到，只要美艦是一般性安靜地通過，大陸就不必高調反應，甚至可將其化作加強訓練、提升戰力的動力。

▼美國海軍軍令部長（CNO）李察遜（John Richardson）。（圖／達志影像／美聯社）

文章寫道，「值得注意的是，美國海軍軍令部長李察遜（John Richardson）近日聲稱，美國海軍不排除派出航空母艦通過台灣海峽」。且美國航空母艦已有很多年沒有進入台海，一旦進入，其影響就不是2艘普通軍艦穿越可比擬。

綜合以上分析，文末強調，「台灣海峽狹小，兩岸軍事對峙，美國航母戰鬥群是龐大艦隊，如從海峽中線航行，最緊張的將是台灣方面」，「美國航母穿台海之時，可能就是海峽中線默契打破之時」。