美警告以色列取消大陸投資海法港　華春瑩：打壓正常商業行為

▲大陸外交部發言人華春瑩主持21日例行記者會。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

記者朱世凱／綜合報導

美國官員日前以網路安全和情報擔憂為由，警告以色列取消中國投資項目，特別是海法港項目。大陸外交部發言人華春瑩21日在例行記者會上表示，美方濫用「國家安全」名義，對中國企業正常商業行為進行各種污衊打壓。

一位匿名的以色列官員表示，如果中國想要收集情報，他們可以在海法租一套公寓，而不是投資一個港口的所有權，美方的警告根本是笑話。華春瑩表示，「美方在這一問題上一再無視事實、草木皆兵、杯弓蛇影，連他自己的盟友都覺得可笑。」

▼以色列海法（Haifa）港口。（圖／翻攝自海法港口官網）

據悉，以色列在「一帶一路」計畫的架構下和中國大陸建立合作，協議中提到，將授予中國上海國際港務集團（簡稱上港集團）從2021年起在海法（Heifa）新港碼頭25年的經營權，不過該港口鄰近以國海軍基地樞紐，傳言是核子潛艦的部署地，在陸企接管後可能直接威脅以色列和美國長期以來的軍事合作。

▼以色列海軍潛艦將在核戰爆發時擔負發射核彈的任務。（圖／翻攝自以色列海軍官網）

前美國海軍作戰部長拉格黑德（Gary Roughead）認為，這筆交易將會影響以美雙方國防的合作關係，他表示贊成增加兩國之間的軍事合作，不過一旦海法成為「中國港口」後，中方將能密切監控鄰近區域的動向，意味美國的船艦不能經常使用附近的海軍基地。

前以國海軍參謀長沙烏勒（Shaul Chorev）也呼籲政府必須建立對應機制來監管北京在國內的投資，以免威脅國家安全與利益。