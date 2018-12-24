LINE瘋傳失能險停售效應　2家人壽明年取消免體檢、保證給付

▲保險業務圈內盛傳失能扶助險（原稱為殘扶險）舊保單停售及新商品的核保規則趨於嚴格、取消保證給付等項目等。（圖／記者李蕙璇翻攝）

記者李蕙璇／台北報導

民眾爆料，保險業務員內LINE群組盛傳二家人壽的「失能扶助險」部分舊保單停售，明年新商品內容將全面取消保證給付項目、免體檢及調整投保規則變嚴格及更改給付條件，而在年底前引起一陣推銷促買停售效應。

記者詢問這二家人壽皆未未正面回應停售失能扶助險改新商品的變更政策。而其他幾家人壽則表示商品部每年都會適度調整保單商品結構、費用成本，並就過去理賠總金額了解賠損率等，但新商品也都是會就健保、社會保險等不足之處加以推陳出新符合民眾需求。

有民眾向ETtoday新聞雲記者爆料，保險業務員LINE群組盛傳「明年某某人壽公司的失能扶助險保單將停售，未來會取消保證給付項目、次標體承保，而且55歲以上一律體檢。請各位夥伴趕快進件，勿傳照片檔，請用口頭講OK。」

而記者收到的照片檔則是如新聞附圖，有的已馬賽克人壽公司名稱，有的則是公布人壽公司名稱、保單英文代號等加以說明。

▼盛傳2家人壽公司的失能險（原稱為殘扶險）2019年新上市的商品將取消保證給付、免體檢等項目。（圖／記者李蕙璇翻攝）

民眾還說，業務員稱公司明年起新上市的失能扶助險保單，大幅度修改投保規則，譬如說過去開放0~70歲的免體檢投保資格，將改為56歲以上需要體檢+尿液檢查。

並且改為一律適用標準體承保，取消原有的非標準體承保資格，未再開放給次標體。也就是說，過去有高血壓、心臟病、高體脂、糖尿病等的弱體體質及健康情況，明年起就可能在新保單承保審核中加已排除。

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