解放軍擴招艦載機飛行員！4500人通過預選「比去年多近2倍」

▲解放軍擴招艦載機飛行員。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

解放軍近期正積極發展航空母艦戰鬥群，並加速擴展艦載機飛行員，官方日前發布消息，2019年海軍招飛工作有超過4500名學生通過初檢預選，與2018年的2600名相比，足足多了近2倍。據悉，解放軍首艘自製航母4月列裝軍隊時，艦載機飛行員將會配合參加海軍節閱艦式。

據英國《詹氏防務周刊》報導，2019年有4500名飛行員通過入學測驗，他們即將接受身體和心理測試以及相關考試，整個過程預計在4月結束；去年通過初選的2600名學員中，僅有800名進入最終的複查階段，根據25:1的淘汰率，最後只會有32人正式成為艦載機飛行員。

若按照去年比例估算，今年大約會有1400人進入飛行學員培訓階段，最終會有56人脫穎而出；隨著解放軍自製航母和艦載機部隊逐漸增加，軍方也就需要更多艦載機飛行員。新浪軍事報導，中共海軍已經裝備了JL-9H、JL10H等新一代教練機，用於培訓工作，以便為未來航母儲備足夠的人才。

▼解放軍遼寧艦。（圖／CFP）

專家分析，由擴大招募的規模來看，解放軍海軍對對艦載飛行員的需求，已到了緊迫階段，這與航母發展速度有關；目前中共艦載機配備的飛行員是2架殲-15配備3名飛行員，遼寧艦上24架殲-15共配備36名飛行員，倘若首艘國產航母服役，則需配備36架殲-15共需要54名飛行員。

分析最後指出，建造中的003航母則需要的更多人員，預計每艦會配備超過100名飛行員，而且正式負擔作戰任務後，解放軍艦載飛行員配比會調整為一架殲-15配備2名飛行員，因此需求量會更大。