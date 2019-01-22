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央視公開洲際彈道導彈演習畫面　暗示東風-41已服役

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▲大陸於13日成功試射「東風-41」洲際導彈。（圖／翻攝自網易新聞）

▲解放軍「東風-41」洲際導彈。（圖／翻攝自網易新聞）

記者朱世凱／綜合報導

央視19日《軍事報導》節目「我的兵之初」中，公開解放軍火箭軍東風-31A洲際彈道導彈部隊的演練場景，節目也提到近來軍隊更換了3款型號的洲際彈道導彈，因為目前稱得上新型導彈的只有東風-31AG、東風-41及東風-5C，因此外界分析，這可能暗示大陸最先進的東風-41已經服役。

節目公開的導彈發射陣地位於吉林通化，是火箭軍第65基地所有，此前曾多次登上螢幕，目前該基地裝備東風-31A洲際彈道導彈、東風-15短程彈道導彈和東風-21中程彈道導彈。據悉，東風-31A射程超過1.1萬公里，如果從東北發射，打擊範圍可涵蓋美國大部分國土。

▼東風-31AG洲際彈道導彈。（圖／翻攝自環球網）

▲▼東風-31AG洲際彈道導彈。（圖／翻攝自環球網）

大陸導彈專家楊承軍表示，東風-41是中國第四代戰略導彈武器，是洲際彈道導彈，可以反擊全球重要戰略目標，「雖然軍方尚未公開東風-41型導彈的相關信息，但從近幾年透露的消息來看，東風-41型導彈應該距離列裝不遠了」。據傳該款導彈很可能在今（2019）年10月1日國慶閱兵上公開亮相。

《漢和防務評論》（Kanwa Asian Defense）曾透露，東風-41與美國「LGM-30義勇兵」洲際彈道飛彈類似，可採用公路、鐵路機動模式部署；目前解放軍全力研製東風-41導彈的火車運載發射型號，利用中國鐵路網四通八達的機動優點，不僅能擴大部署範圍，同時導彈列車在承載大重量的戰略核導彈時，平均時速可達到100公里，將讓敵方衞星更難對其進行定位，使導彈達到隱蔽效果。

▼東風-41導彈鐵路列車曾在網上瘋傳。（圖／翻攝自大陸軍事論壇）

大陸曝光疑似東風-41導彈鐵路列車。（圖／翻攝自大陸網站）

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關鍵字：東風-41,央視,解放軍,火箭軍,洲際彈道導彈,東風-31A,軍武,大陸軍武

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