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解放軍報首次發布永暑島高清照！　機場港口細節曝光

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▲▼解放軍官媒首次曝光永暑礁高清影像。（圖／翻攝自軍報記者微博）

▲解放軍官媒首次曝光永暑礁高清影像。（圖／翻攝自軍報記者微博）

記者朱世凱／綜合報導

解放軍近年加速發展南海島礁建設，其中以永暑礁的建設進度最快，《解放軍報》官方微博近日首次曝光永暑礁的高清全景照片，圖像顯示，島礁上已經建好可供大型軍機起降的機場設施，以及可供大型船舶停泊的港口設備；此外，機場跑道附近也設立了綠化帶。

《鳳凰軍事》曾指出，永暑礁距離中國大陸約1389公里，原本面積僅有0.6平方公里，經過不斷填海造陸，目前已經擴展到2.8平方公里，並且成為南沙群島中的第三大島，島礁上還設有機場跑道和基本的生活設施等，永暑礁也將成為大陸在南沙最大的物資集散中心。據悉，2017年曾有10名解放軍首次上島駐紮。

專家分析，考慮到島上設有大型通信或傳感器陣列，未來永暑礁也有望成為解放軍在南海情報中心或通訊中心。解放軍去年也透露，已分別在永暑礁、渚碧礁等3個南海前哨中，悄悄部署鷹擊-12B反艦飛彈與紅旗-9B地空飛彈。

大陸外交部發言人華春瑩曾表示，「中國政府對於南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中國在南沙群島開展和平建設活動，包括部署必要的國土防禦設施，是為了中國主權和安全的需要，也是主權國家享有的權利，有關部署不針對任何國家。」

▼永暑礁上還擁有淡水資源。（圖／翻攝自「長纓防務」微信公眾號）

▲▼永暑礁發現淡水資源。（圖／翻攝自「長纓防務」微信公眾號）

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