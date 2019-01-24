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美軍「大黃蜂」2／1最後飛行　F／A-18C倒數8天「走入歷史」

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▲▼F/A-18大黃蜂。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲F/A-18大黃蜂即將走入歷史。（圖／翻攝自美國海軍官網）

記者朱世凱／綜合報導

美國海軍預計2月1日在歐西安納航空站（Naval Air Station Oceana）慶祝F / A-18C「大黃蜂」（Hornet）的最後一次飛行，並結束大黃蜂的時代。大西洋航空部隊（Naval Air Forces Atlantic）23日表示，屆時第34打擊機中隊（Strike Fighter Squadron 34）將負責駕駛這些單座、雙發動機，全天候超音速艦載機。

據《海軍時報》（NavyTimes）報導，目前號稱「藍色爆破兵」（Blue Blasters）的第34打擊機中隊，是唯一還在駕駛F/A-18C，尚未改用F/A-18E「超級大黃蜂」（Super Hornet）的戰機中隊，他們2018年4月完成最後一次的F/A-18C戰鬥部署，在「卡爾文森」號航母（USS Carl Vinson，CVN-70）上進行為期3個月的任務。

大西洋航空部隊發言人赫克特（Dave Hecht）表示，他們在去年10月時，已經紀錄F/A-18C的最後一次航艦服勤資格，不過這些戰機並不會就此消失，海軍後備人員仍會在訓練時將它們拿來扮演敵機角色；另外，在「超級大黃蜂」或新型F-35汰換「老黃蜂」之前，美國海軍陸戰隊預計會繼續使用它們。

▼超級大黃蜂（F/A-18E，Super Hornet）。（圖／翻攝自美國海軍官網，下同）

▲▼超級大黃蜂（F/A-18E，Super Hornet）。（圖／美國海軍）

據悉，F/A-18大黃蜂戰機是美軍用來針對航空母艦起降而開發的對空／對地全天候多功能艦載機，它的最新機型是單座的F/A-18E和雙座的F/A-18F，綽號「超級大黃蜂」，之所以稱作超級大黃蜂是因為這兩款機型延續最初F/A-18的設計概念，但整個機身擴大了約30%，並換裝新型的F414發動機。

F/A-18E/F最大的進步在於其雷達反射面積減少約10%，雖然不能像新一代的F-22等匿蹤戰機般，能完全在傳統雷達前匿蹤，但已足夠讓敵機鎖定的有效距離減少，且就算被鎖定也比較容易逃脫，使得被擊毀的機率大幅降低；之外，它的武器掛載點數量也較以往增加，還可外掛多達5個副油箱，不僅能延長作戰半徑外，還能執行簡易的空中加油任務。

▲▼F/A-18C大黃蜂。（圖／翻攝自美國海軍官網）

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