雲端最前線／捍衛居住正義 鐵漢市長侯友宜上任不停歇

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新北市政府「豬豬」春聯開箱！新北市長侯友宜將在《雲端最前線》親自開箱「豬福滿滿」春聯，更要大方show出他自創的侯式畫豬法。新北市長侯友宜上任後全力拼市政，並表示自己只專心拼經濟，不談政治，只要對新北市民有利的經濟發展、好的建設，對岸任何一個城市他都願意與其密切往來，更不排除只有兩岸，對國際間任何城市都採相同態度。此外，侯友宜也與新加坡駐台北商務辦事處代表會面，談城市交流、觀光宣傳，他表示，希望新加坡經貿投資把新北列為第一站，並預計農曆春節前率團飛往新加坡。對此議題，《雲端最前線》25日邀請新北市長侯友宜，與主持人楊文嘉深入探討上任後的市政議題。

▲新北市長侯友宜。（圖／攝自臉書）

「鐵漢市長」侯友宜上任後不停歇的全力拼市政，日前侯友宜帶領行政團隊出席行政院院會，對蘇院長從自己擔任警政署長至今的長期照顧，表示萬分感恩。侯友宜表示，他和蘇貞昌其實有12年的交情，對院長都非常尊重，也期待蘇院長將打造金山中角沙珠灣成衝浪基地，並提供完整的醫護站、餐飲休憩區，以新增北海岸更好的觀光遊憩據點，一同併入「山海線」計畫。

此外，延續前新北市長朱立倫推行的「青銀共居」政策，新北市首座複合式社區長照便利店，也在17日熱鬧開幕，侯友宜說，「銀光咖啡館」提供高齡長照資訊與生活服務，結合市府「到咖手」團隊和社區資源進行居家照顧，並媒合自費型「生活老師」，讓需要被照顧的社區長輩得到各式長照資訊及協助。新北市高齡人口已突破53萬人，預估再4年將步入超高齡社會，侯市長表示，未來將不斷推廣「銀光咖啡館」，投入更多人力和物力，規畫「找得見、看得到、用得著」的社區型照護服務，幫助需要被照顧的長輩，也讓照顧者得到喘息機會。

值得關住的是，日前新北市長侯友宜與新加坡駐台北商務辦事處代表黃偉權會面，談城市交流、觀光宣傳，他受訪表示，兩人會面時他也告訴黃偉權，希望新加坡經貿投資把新北列為第一站，並預計農曆春節前率團飛往新加坡。侯友宜強調，新北市跟新加坡在之前就有積極的城市交流，在去年新加坡的旅客到新北市來觀光，大概有44萬人次，今年的目標設定是50萬人次，能夠讓更多的新加坡觀光旅客來，分享很多新北市的好山、好水、好景點。

▼新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）

此外，新北市政府19日公布「豬福滿滿」春聯，侯友宜也親自介紹，「豬福」就是祝福，字體走渾圓飽滿風格，「福」字和平溪天燈造型小豬，就是要祝福每一位市民在金豬年有滿滿的幸福，市長侯友宜也特別提醒年關將近，豬瘟防疫工作仍不能掉以輕心，要請市民共同防範。《雲端最前線》25日邀請新北市長侯友宜，與主持人楊文嘉深入探討上任後的市政議題。

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