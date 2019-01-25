　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／捍衛居住正義 鐵漢市長侯友宜上任不停歇

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

新聞節目中心／綜合報導

新北市政府「豬豬」春聯開箱！新北市長侯友宜將在《雲端最前線》親自開箱「豬福滿滿」春聯，更要大方show出他自創的侯式畫豬法。新北市長侯友宜上任後全力拼市政，並表示自己只專心拼經濟，不談政治，只要對新北市民有利的經濟發展、好的建設，對岸任何一個城市他都願意與其密切往來，更不排除只有兩岸，對國際間任何城市都採相同態度。此外，侯友宜也與新加坡駐台北商務辦事處代表會面，談城市交流、觀光宣傳，他表示，希望新加坡經貿投資把新北列為第一站，並預計農曆春節前率團飛往新加坡。對此議題，《雲端最前線》25日邀請新北市長侯友宜，與主持人楊文嘉深入探討上任後的市政議題。

 ▲▼侯友宜上任滿月。（圖／攝自臉書）

 ▲新北市長侯友宜。（圖／攝自臉書）

「鐵漢市長」侯友宜上任後不停歇的全力拼市政，日前侯友宜帶領行政團隊出席行政院院會，對蘇院長從自己擔任警政署長至今的長期照顧，表示萬分感恩。侯友宜表示，他和蘇貞昌其實有12年的交情，對院長都非常尊重，也期待蘇院長將打造金山中角沙珠灣成衝浪基地，並提供完整的醫護站、餐飲休憩區，以新增北海岸更好的觀光遊憩據點，一同併入「山海線」計畫。

此外，延續前新北市長朱立倫推行的「青銀共居」政策，新北市首座複合式社區長照便利店，也在17日熱鬧開幕，侯友宜說，「銀光咖啡館」提供高齡長照資訊與生活服務，結合市府「到咖手」團隊和社區資源進行居家照顧，並媒合自費型「生活老師」，讓需要被照顧的社區長輩得到各式長照資訊及協助。新北市高齡人口已突破53萬人，預估再4年將步入超高齡社會，侯市長表示，未來將不斷推廣「銀光咖啡館」，投入更多人力和物力，規畫「找得見、看得到、用得著」的社區型照護服務，幫助需要被照顧的長輩，也讓照顧者得到喘息機會。

值得關住的是，日前新北市長侯友宜與新加坡駐台北商務辦事處代表黃偉權會面，談城市交流、觀光宣傳，他受訪表示，兩人會面時他也告訴黃偉權，希望新加坡經貿投資把新北列為第一站，並預計農曆春節前率團飛往新加坡。侯友宜強調，新北市跟新加坡在之前就有積極的城市交流，在去年新加坡的旅客到新北市來觀光，大概有44萬人次，今年的目標設定是50萬人次，能夠讓更多的新加坡觀光旅客來，分享很多新北市的好山、好水、好景點。

▼新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）

▲ 新北「豬豬」春聯開箱！侯友宜揮毫「豬」福滿滿、幸福滿滿。（圖／新北市政府提供）

此外，新北市政府19日公布「豬福滿滿」春聯，侯友宜也親自介紹，「豬福」就是祝福，字體走渾圓飽滿風格，「福」字和平溪天燈造型小豬，就是要祝福每一位市民在金豬年有滿滿的幸福，市長侯友宜也特別提醒年關將近，豬瘟防疫工作仍不能掉以輕心，要請市民共同防範。《雲端最前線》25日邀請新北市長侯友宜，與主持人楊文嘉深入探討上任後的市政議題。

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

ET快訊
泰國森林發現人肉塊　同事自首嚇瘋：我看著他被肢解！
巨乳辣模王后夢碎！婚後2個月「懷上龍胎」國王尪卻閃退位
快訊／人類無望！AlphaGo改玩《星海2》　10：0「完全

關鍵字：雲端最前線,直播,ET直播,侯友宜,新北市長

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新北「豬豬」春聯開箱！　侯友宜揮毫「豬」福滿滿幸福滿滿

影／「豬豬」春聯開箱！侯友宜親自畫豬：圓滾滾、肥滋滋

影／侯友宜30年前自然捲照曝光…「沒人敢接話」　網驚：像納豆！

​侯友宜會見林右昌談輕軌＆觀光合作　兩人互加LINE

影／侯友宜想打造沙珠灣為衝浪基地　蘇貞昌大氣回：我們都會幫忙

影／就職「滿月」侯友宜：做好第一線市長！為新北市民服務

雙北明星市長柯文哲、侯友宜院會寒暄：我們 so far so good！

新北歡慶農民節　侯友宜：行銷優質農產讓農民過「厚」日子！

8月上路！侯友宜上調失業勞工子女補助　額度比照軍公教

北海岸雙北論壇下月登場　侯友宜：水乳交融解決問題

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

高雄男揹90歲母尋根黃金溫泉　徒步來回5KM 族人：太感動

國道恍神追撞！休旅車狂翻3圈　「駕駛近無傷」繫安全帶逃死劫

2步驟找回「無名小站」讓你10年挑戰　網驚：相簿人氣都還在耶

周杰倫見他戴LV圍巾不捨脫：哥買給你！　蕭敬騰秒傳30萬收據請款ＸＤ

Selina一聽「還相信愛情嗎」哭了　任爸自責：我害了妳

「死了才知道多喜歡她..」　張彬彬虐心痛哭看了心好痛...

又被打！阿嬤雨傘狠敲陳思宇幕僚　怒吼「他X的恢復1500元」

歐鴻鍊驚爆！蘇啓誠遺孀要吳釗燮「管好謝長廷的嘴」

北市民調柯文哲滿意度58.6％　過半長者不滿敬老金被砍

與何志偉撞行程沒大咖助陣　陳思宇：爭取選民認同

立委補選後民進黨人事大調整　卓榮泰：讓人民知道已檢討

台南龍崎掩埋場案　黃偉哲宣布：列自然地景　停工！

官方民調「不及格」　柯文哲：開玩笑滿意度要60％不容易

臉書宣導政策被抓包錯字　蘇貞昌：罰寫10遍

雲端最前線／捍衛居住正義 鐵漢市長侯友宜上任不停歇

布拉格市長擬廢一中條款加強北市合作　柯P：Welcome to taiwan

粉專211萬粉絲封鎖不到50人　柯文哲：人家要講話隨便他

狂！innsfree一口氣推出10款香膏，讓你用香味寫日記

好想回家...白狗原地苦等2年　車禍找回主人換來一句：安樂好了

色男「丟200小費」扯禮服襲胸　越南陪酒妹哭：我的工作沒有這個

過年加碼！量販滿2千打9折「延長營業時間」　年菜熱銷TOP 3出爐

便宜的最貴！成大教授曝華為「暗門」：24hr回送資料到大陸

給說法／【長榮奧客事件】空服員也要幫乘客擦屁股？

籤運「中上」！高雄五甲廟最早抽出國運籤　6月嚴防非洲豬瘟

六代機原型！俄「獵人」隱形無人機曝光　時速可達1千km

基隆比特進收容所…「親人愛散步」　動保員：倒楣跟錯飼主

歐鴻鍊驚爆！蘇啓誠遺孀要吳釗燮「管好謝長廷的嘴」

政治熱門新聞

網友後悔韓國瑜當選！藍營議員讚..

中共軍機又繞台　空軍戰管廣播回..

記者揶揄「市長對漁市不熟」　韓..

美艦第4次通行台海　重申印太承..

瑞莎領身分證　蔡英文親自留言

蔡英文：有三位台灣人值得我們驕..

經濟部確認了！家電舊換新補助3..

楊秋興要韓假扣押陳菊財產！韓國..

國防部證實：美軍2軍艦正駛過台..

鄭惠中記者會　藍天幹部嗆打記者

馬王破冰！王金平登門送書：氣氛..

菸價白漲？ 黃國昌驚爆「菸稅被..

過年最討厭的10句話　朱立倫演..

被拱加持謝龍介　王世堅不敢怕「..

更多熱門

相關新聞

影／就職「滿月」侯友宜：做好第一線市長！

新北市長侯友宜在臉書發出滿月影片「30天行程快速掃描」，他說，時間過得好快，同仁提醒我就職「滿月」了，希望大家繼續為新北市加油！並強調他連續5次參與行政院院會，也稱自己是「第一線市長」，要繼續為新北市民服務。

柯文哲、侯友宜院會寒暄：我們 so far so good！

直播／偵查不公開新法出爐 限制更嚴格違者法辦

《聲林》踢館魔王竟藏百萬人氣直播主

推行銷優質農產　侯友宜：讓農民過「厚」日子！

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

叔叔結婚！姪女闖儀式問罪：說好長大娶我

女嬰突失蹤！警方「全區封鎖」癱瘓交通

嘿咻12歲小學生　肉搜是超甜美正妹

男星「認愛當天」亡！女友崩潰連發86文

老闆半夜傳訊超商員「別打混」反遭嗆

A-升級C CUP！白癡公主：一切都為變更漂亮

4點收工成最後通告！臨演凍死街頭

太空包忘拿下車　種出台灣菇業大突破

男星當兵意外去世！「媽媽」葉全真心碎

馮偉衷為何被輾斃？軍方曝事發原因

斯亞尾牙「4段式挖洞」掉出超兇半球

男屎尿漏4年醫院全拒收　暖醫花8小時手術

《小女花不棄》床戲外洩！

越幸福愈笨！愛上就犯傻5星座：巨蟹談戀愛智商就歸零

男持刀當街殺2童　母浴血跪地痛哭

更多

最夯影音

更多

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

高雄男揹90歲母尋根黃金溫泉　徒步來回5KM 族人：太感動

國道恍神追撞！休旅車狂翻3圈　「駕駛近無傷」繫安全帶逃死劫

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面