侯友宜想打造沙珠灣為衝浪基地　蘇貞昌大氣回：我們都會幫忙

▲ 行政院長蘇貞昌18日到金山中角沙珠灣視察，新北市長侯友宜陪同到埸。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜17日赴行政院會指出，蘇貞昌選戰提出的新北126計畫與青春山海線相同，想尋求中央支援，振興觀光。對此，行政院長蘇貞昌18日上午10時到金山中角沙珠灣視察，新北市長侯友宜陪同到埸，過去曾想打造成衝浪基地的中角沙珠灣。侯友宜則表示，地方發展，中央幫忙，心存感激，會並肩作戰，希望儘早完成；蘇貞昌回應說，「我們都會幫忙」。

侯友宜表示，他和蘇貞昌其實有12年的交情，對院長都非常尊重，尤其在這段時間有很多的指導，非常感恩，也期待蘇院長將打造金山中角沙珠灣成衝浪基地，責成主管機關交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（北觀處）盡速處理中角沙珠灣複雜的地目，包括林務局的保安地、農業區及私人土地，設立符合衝浪愛好者的遊客中心，並提供完整的醫護站、餐飲休憩區，以新增北海岸更好的觀光遊憩據點，一同併入「山海線」計畫。

侯友宜說，蘇院長他的角色現在是中央的行政院，我是地方的首長，每一個人扮演自己的角色要有自己角色的分寸，對院長的尊重是必然的禮貌，尤其院長也曾經跟我共事過當過我的長官，對他尊重那是應該的，只要大家能夠合作，每一個人把自己的角色做好，所以院長剛剛講過，中角的沙珠灣這個衝浪基地還是需要新北市政府全力地來配合，把很多都市計畫都做個改變，我都願意，因為這是為新北市好，新北市更應該積極地配合中央，把這塊基地變成一個衝浪基地。

媒體追問，會覺得院長有點在跟你較勁的感覺嗎？就是要證明他自己？侯友宜說，我非常謝謝院長，我都感謝別人到新北市來給我提供任何的幫忙，讓新北市能發展，我只有心存感謝，每一個人大家抱著一個敞開心胸合作、謝謝別人的態度，不管是中央跟地方，甚至地方隔壁的幾個縣市大家一起來，這樣才是我們台灣應走的路。

蘇貞昌則是18日視察位於北海岸、過去曾想打造成衝浪基地的中角沙珠灣。蘇貞昌說，17日在院會侯市長提到怎樣讓中角沙珠灣更美、更好、更有用，過去他跟這裡也很熟，提出希望建設成為衝浪基地，藉以帶動觀光、培養選手、美化地方也增加建設，因此侯市長提出後，他院會後就決定18日立即前往視察看看。

蘇貞昌表示，很高興回新北市和大家見面，17日院會侯市長特別提到，中角沙珠灣這個地方，想怎麼樣子讓它更美、更好、更有用，過去我對這裡也很熟，提出希望能把這裡建設成為衝浪基地，帶動觀光、培養選手、美化地方，增加各種建設。

蘇貞昌說，大家知道衝浪已經成為2020年東京奧運的項目，而中角沙珠灣是全台灣非常好的衝浪景點、地點，這個地方已經有國內外衝浪好手到這裡來，這個地方我們應該把它建設起來，成為衝浪基地，培養選手，而且旁邊的中角國小也有專案培養，這也是市政府的計畫跟常年在做的工作，我們也願意給予支持，所以今天特別來看看，往後希望中央和地方配合，讓地方更好、更快發展。

媒體追問，有網友說侯友宜都在學蘇貞昌的政見，蘇貞昌則緩頰指出並非把政策學走，而是侯市長現在受選民所託，一定有很多想做的事情，「中央能夠幫忙的，我們都會幫忙」。