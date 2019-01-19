新北「豬豬」春聯開箱！　侯友宜揮毫「豬」福滿滿幸福滿滿

▲ 新北「豬豬」春聯開箱！侯友宜揮毫「豬」福滿滿、幸福滿滿。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2019豬年即將到來，新北市政府19日公布「豬」福滿滿春聯，由市長侯友宜以直播方式親自開箱，20日也將在商家及民眾最多、人氣最旺的市場公開行程中開始發送。此外，自下週23日起，民眾也可以在市府1樓聯合服務中心、新北市29個區公所開放索取春聯。

市長侯友宜19日與新聞局、觀光局同仁透過直播為2019年春聯「開箱」，三人先共同揮毫「畫」春聯，之後市長介紹市府春聯「豬福滿滿」。侯友宜表示，「豬福」就是祝福，字體走渾圓飽滿風格，「福」字和小豬也特別鑲金，就是要祝福每一位市民在金豬年有滿滿的幸福。此外，市長侯友宜也特別提醒年關將近，豬瘟防疫工作仍不能掉以輕心，要請市民共同防範。

2019年新北市春聯是由台藝大設計，春聯以胖胖的手寫書法，展現樸拙福滿的韻味，如同可愛的豬給人的幸福感。「豬」福滿滿春聯，除了搭配豬年生肖，也取「祝」福的諧音，在2019年祝福大家都能財源滿滿，幸福滿滿。

侯友宜表示，「安居樂業」是市政推動目標，整幅春聯內總共隱藏六顆心：安心、用心、關心、貼心、開心、愛心，象徵市府對市民的關懷及對未來一年的祝福。也歡迎大家一起來找出這隱藏的六顆心。