雲端最前線／偵查不公開新法出爐 限制更嚴格違者法辦

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司法院會同行政院月初修正「偵查不公開作業辦法」，對媒體報導偵查中的案件，作出嚴格限制並畫定採訪禁區，避免資訊不當外洩。法界人士認為，「偵查不公開」的目的就是為了保障被告名譽，一旦限制更嚴格，對被告的名譽權更有保障，減少民意未審先判。《雲端最前線》24日邀請律師沈靖家、全國被害人權服務協會副理事長劉承武、ETtoday副總編蘇位榮、文化大學大眾傳播學系副教授王翔郁、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討規範偵查不公開如何取得平衡。

司法院會同行政院月初修正「偵查不公開作業辦法」，對媒體報導偵查中的案件，作出嚴格限制並畫定採訪禁區，避免資訊不當外洩。法界人士認為，「偵查不公開」的目的就是為了保障被告名譽，一旦限制更嚴格，對被告的名譽權更有保障，減少民意未審先判。

▲落實偵查不公開、避免媒體審判公聽會 。（圖／記者吳銘峯攝）

現有偵查不公開作業辦法明訂「國家安全」、「對社會治安有重大影響」、「重大災難」、「其他社會矚目案件」有適度公開必要；並規定可適度揭露資訊，但對犯罪行為不宜詳盡描述，也「不得」加入個人評論。新辦法將「不宜」改為「不得」，限定更加嚴格。

以台南地檢署主任檢察官相驗台南女童虐死案為例，檢察官以「遍體鱗傷」來描述可憐的女童，並以身為兩女的父親表達不忍、還不禁哽咽，表示會「窮極所能，積極蒐集相關事證，依法究辦。」這樣符合一般人感情的談話，未來都可能被認定違反偵查不公開。

但有法界人士指出，現今媒體競爭激烈，在未經法院公開審理之前，媒體就會揣測案情；又或者媒體直接對檢調機關、犯罪嫌疑人採訪，檢調單位一旦公開所偵查的內容後，再經媒體傳播，以及適度的加油添醋，就很容易形成全民公審，對被告未審先判，嚴重影響被告嫌疑人的人權。

▼落實偵查不公開。（圖／記者宋德威攝）

不過在限制檢調單位公開偵查內容後，避免媒體亂加揣測，對被告名譽權將更有保障。例如前中研院長翁啟惠，在浩鼎內線交易案中，被列為貪汙罪被告起訴，一審無罪，檢方最終放棄上訴，形同承認當時起訴的錯誤。例如翁啟惠在偵查不公開的狀況下，早已被全民公審，名譽早已掃地，至今仍難以回復。因此法界人士認為，假使被告是無辜的，在「偵查不公開」受嚴格限制的情況下，被告形象也已受到無法回復的損害，很難擺脫社會大眾留下的刻板印象。《雲端最前線》24日邀請律師沈靖家、全國被害人權服務協會副理事長劉承武、ETtoday副總編蘇位榮、文化大學大眾傳播學系副教授王翔郁、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討規範偵查不公開如何取得平衡。

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當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

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