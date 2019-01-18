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​侯友宜會見林右昌談輕軌＆觀光合作　兩人互加LINE

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▲ 基隆市長林右昌與新北市長侯友宜18日在基隆市政府會面。（圖／基隆市政府提供）

▲▼ ​侯友宜會見林右昌談輕軌＆觀光合作，兩人互加LINE。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

基隆市長林右昌與新北市長侯友宜18日在基隆市政府會面，會上林右昌針對輕軌、觀光產業等五大議題，林右昌邀請侯友宜攜手合作，雙方達成共識。會後，兩人互加line，表示以後可以直接互動。

會中，林右昌針對交通、產業與城市發展提出五大議題，包括「民生汐止線與基隆輕軌捷運」、「基隆北五堵國際研發新鎮與新北汐止保長坑工業區的發展合作」、「新北東北角水金九與基隆八斗子及和平島觀光廊帶串連與行銷」、「基隆市萬里文教休閒園區開發案」以及「基隆國際郵輪母港合作行銷」，市長林右昌邀請新上任的侯市長攜手合作，雙方已在會中達成共識。

林右昌指出，要打開基隆再生三把金鑰之一，就是與鄰近縣市合作，無論是台北、新北，希望不分彼此的黨派，只顧市民的利益，共創基北雙贏。侯友宜也表示認同，兩位市長更在會談結束後，當場互留聯絡方式，並互加通訊軟體LINE，以便日後各項議題更快速對接。

侯友宜說，他跟林右昌加LINE，是為了方便把事情做好，用任何的方式和工具，只要把事情做好才是最重要，所以我們大家一起努力，不管用網路，還是我們現在用LINE，LINE也是網路的一種，所以我們大家彼此努力。

▲ 基隆市長林右昌與新北市長侯友宜18日在基隆市政府會面。（圖／基隆市政府提供）

基隆市與新北市同樣位處大台北首都生活經濟圈內，位置相鄰、情感濃厚，侯市長與市府團隊代表蒞臨拜訪，兩位市長相談甚歡，林市長指出，過去兩人就是老朋友、老同事，彼此也有很多共同之處，林市長舉例，像是現在「網紅」盛行政治圈的年代，「我和候市長都不愛當網紅，因為我們都是行動派、實在做事的市長。」

而會中，雙方針對交通議題，林右昌首先提出「基隆輕軌捷運案」，懇請新北市政府支持相關的交通、環境影響評估，並協助向當地民眾說明，以利取得共識並加速本案推行；而在民生汐止線的部分，林市長也提到，希望新北市政府在規劃時，預留與基隆輕軌樟樹灣站銜接界面，提高兩市民眾搭乘軌道運輸之便利性，雙雙獲得侯市長支持。

而在產業部分，林市長與侯市長針對「北五堵國際研發新鎮」一案進行討論，林市長提到，基隆市府已向中央爭取4200萬經費，並完成本規劃案之採購程序，期望未來規劃時，新北市政府能夠共同參與「北五堵國際研發新鎮」後續開發及產業合作相關事宜。

▲ 基隆市長林右昌與新北市長侯友宜18日在基隆市政府會面。（圖／基隆市政府提供）

至於基北兩市的合作觀光行銷與文教休閒推廣部分，林市長表示，過去在朱立倫市長任內，包括平溪天燈節交通接駁、基福馬拉松、圖書通借通還等，兩市合作愉快，如今，候市長接棒，希望更深化兩市的交流、合作，除了交通、產業外，林市長也提出「基隆市金山文教休閒園區開發合作案」，同時邀請侯市長，共同從東北角的水金九地區到基隆八斗子與和平島，串連「觀光廊帶」，另外也在基隆國際郵輪母港推動合作行銷，共創城市雙贏！

侯友宜則指出，從板橋到基隆半小時就到，基隆跟我們新北完全是融入在一塊的，未來兩市的觀光產業、經濟都要合作，甚至基隆市政府在新北金山也有土地，兩市的生活共同圈非常重要，希望可以更有效解決問題，讓兩個「好鄰居」更加繁榮進步。

▲ 基隆市長林右昌與新北市長侯友宜18日在基隆市政府會面。（圖／基隆市政府提供）

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