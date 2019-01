新北市長侯友宜24日行政院院會結束後在臉書發文,表示上午和台北市長柯文哲見面時輕鬆寒暄,相互關心一下對方近況,「我們 so far so good」。顯示兩人的好交情,也暗示未來將看見更多的雙北合作。