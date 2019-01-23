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王岐山達沃斯論壇致辭　新華社6稿連發：共建第四次工業革命全球架構

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▲▼達沃斯經濟論壇2019年會,王岐山。（圖／路透）

▲王岐山於達沃斯經濟論壇2019年會上致辭。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

中國國家副主席王岐山應邀出席達沃斯世界經濟論壇2019年年會，並於當地時間23日下午發表致辭。王岐山說，逐漸富裕的中國14億人口市場展現出非凡魅力，並呼籲以全人類命運與共的視野和遠見，共同建構第四次工業革命時代的全球架構。

新華社接連發表6篇報導，《王岐山：歷史、文化和哲學的考量是瞭解中國的一把鑰匙》、《王岐山談新中國70年上下求索之路》、《王岐山談歷史給我們的5個啟迪》、《王岐山回顧經濟全球化歷程》、《王岐山：發展的不平衡要靠發展來解決》和《王岐山：以全人類命運與共的視野和遠見，共同構建第四次工業革命時代的全球架構》。

新華社報導，王岐山出席達沃斯世界經濟論壇年會時表示，「許多外國朋友問我，中國何以取得如此大的發展與進步？發展壯大了的中國將如何與世界相處？我總是對他們說，歷史、文化和哲學的考量是一把鑰匙。昨天今天明天緊密相連，要瞭解中國的現實，就要瞭解中國的歷史，才能預見中國的未來。」

王岐山指出，「70年來，我們不忘初心，始終堅持中國共產黨的領導，始終堅持社會主義根本政治經濟制度，始終堅持以人民為中心的發展思想。從創設政權、建設新中國到推進改革開放、以經濟建設為中心；從革命轉向改革；從計劃經濟轉向市場經濟；從被孤立封閉轉向全面開放。四、五代中國人走過了一條艱難曲折、上下求索之路，在正確和錯誤、經驗和教訓中付出過高昂的代價，更取得了輝煌成就，開闢出中國特色社會主義道路，迎來了中華民族偉大復興的光明前景。」

王岐山談到「歷史給我們的5個啟迪」時指出，「中華民族長期走在人類文明前列，為人類發展進步作出精彩貢獻。中華文明深厚的歷史文化底蘊存在于中國人的基因中，中國人的夢想是重新屹立於世界民族之林，實現民族的偉大復興。」

「中華民族是熱愛和平、開放包容、與時俱進的民族。我們繼承中華優秀傳統文化，也尊重不同文明和價值觀，努力吸收人類文明的優秀成果。我們堅持走中國特色社會主義道路，也尊重各國人民自主選擇的道路、制度。」

「中華文化信奉『達己達人、天下為公』，講求『以禮待人、合作共贏』，反對『恃強淩弱、唯我獨尊』。中國希望在謀求本國發展同時攜手各國共同發展，與國際社會攜手構建人類命運共同體。」

「70年的成就，不是從天上掉下來的，更不是別人恩賜的，而是中國人民用勤勞和汗水、智慧和勇氣、改革和創新奮鬥出來的！中國人民眾志成城，有能力應對各種風險和挑戰。」

「960多萬平方公里面積、近14億人口、5000多年文明史是我們最基本的國情，也是中國道路、理論、制度、文化自信的源泉。我們已經走上一條符合中國國情、適合時代要求的正確道路，還將在改革開放中不斷完善和發展中國特色社會主義，對此我們充滿信心、堅定不移。」

回顧經濟全球化歷程，王岐山表示，「上世紀興起的經濟全球化，起初只是西方發達國家、或者說是地中海文明的經濟全球化。上世紀後期、本世紀以來，技術進步大大減少了各國間地理距離和交流障礙，加速了經濟全球化進程，一批新興經濟體興起，才出現了當下意義的經濟全球化。西方跨國公司、金融機構是經濟全球化的主要推手，完全服從服務於利益最大化原則，在全球進行產業鏈佈局，將資源配置到要素成本低、營商環境好的國家和地區。在這一過程中，中國從全球產業鏈的低端一步步走向中高端，逐漸富裕起來的近14億人有購買力的需求不斷釋放，巨大的市場潛力展現出非凡的魅力。」

王岐山說，「解決經濟全球化過程中出現的問題必須對症下藥。發展的不平衡要靠發展來解決。國家應當積極進行結構性改革，把握好公平和效率之間的關係，採取有效政策措施避免收入分配失衡加劇，應對好新技術和市場競爭給部分地區、行業造成的衝擊，使民眾可以從不斷發展中普遍受益。我們只能在做大蛋糕的過程中尋求更好地切分蛋糕的辦法，決不能停下來、就切蛋糕的辦法進行無休止的爭執。諉過於人也無助於問題解決。」

王岐山指出，「新技術是機遇也是風險和挑戰。我們要以全人類命運與共的視野和遠見，共同構建第四次工業革命時代的全球架構。」

他說，「要守住全人類安全的底線，逐步探索建立相關規則和標準，同時為科學發現和技術創新、推廣和利用留下廣闊空間。平衡照顧各國特別是新興市場國家和發展中國家的利益，不能僅僅以發達國家、個別國家的安全、標準要求全世界。要尊重各國主權，不搞技術霸權、不干涉他國內政。要堅持多邊主義，構建和平安全、民主透明、包容普惠的技術規則體系和國際合作新框架，使全人類都能從技術創新中受益。要維護社會公平正義，確保技術創新由人類主導、為人類服務、符合人類的價值觀。要改善政策環境，促進社會繁榮穩定。」

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關鍵字：王岐山,達沃斯經濟論壇

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