王岐山確定1/21-1/24出訪瑞士　參加達沃斯世界經濟論壇

▲大陸國家副主席王岐山。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

在中美官員展開新一輪貿易經貿談判之際，大陸外交部7日證實，國家副主席王岐山將在21日至24日訪問瑞士，並出席在達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）年會。外交部發言人陸慷在例行記者會上宣布，王岐山將應邀在論壇年會上發表致辭，會見論壇執行主席施瓦布，並同與會各界人士進行交流。

陸慷表示，「2017年年初，習近平主席出席世界經濟論壇年會開幕式並發表主旨演講，就促進世界經濟增長、推進經濟全球化提出了中國方案，在國際上引起了強烈的反響和共鳴；王岐山副主席此次與會，將針對中國發展和經濟全球化等重大國際問題進一步闡釋中方的看法和主張。」

為期兩天的中美「副部長級」經貿談判於本（1）月7-8日展開，媒體問到「王岐山屆時是否將與美國總統川普會晤？」陸慷回應，「目前我沒有聽說有這方面的安排。但根據中美雙方在1月4日舉行的副部長級通話，雙方將共同努力落實好兩國元首於2018年12月1日在阿根廷會晤達成的重要共識，就中美經貿問題進行積極和建設性的對話。」

王岐山過去被視為中國大陸的「救火隊長」，在外交表現方面謹慎，專門協助處理高難度的工作；他於2018年11月參加新加坡「創新經濟論壇」時曾說，經濟全球化的急遽變化衝擊全世界，使部分國家內部發生變化，暗諷美國單邊主義嚴重影響國際政治生態。

▼美國副貿易代表格瑞斯（Jeffrey Gerrish）與代表團6日抵北京，為經貿談判做準備。（圖／達志影像／美聯社）