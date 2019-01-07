王岐山將出席達佛斯論壇　「是否會見川普？」陸外交部回應了

▲大陸國家副主席王岐山。（資料照／翻攝自新華社）

大陸中心／綜合報導

在中美官員展開新一輪貿易經貿談判之際，大陸外交部今（7）日證實，國家副主席王岐山將於21日至24日訪問瑞士，並出席在達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF）年會。《南華早報》引述消息人士表示，王岐山屆時將與美國總統川普會晤，談論中美貿易問題。不過大陸外交部發言人陸慷則稱，「目前我沒有聽說有這方面的安排」。

世界經濟論壇2019年年會本月22日到25日將日瑞士達佛斯（Davos）舉行。大陸外交部發言人陸慷今天在例行記者會上宣布，大陸國家副主席王岐山21日至24日將訪問瑞士，應邀在論壇年會上發表致辭，會見論壇執行主席施瓦布，並同與會各界人士進行交流。

▲大陸外交部發言人陸慷7日證實，王岐山將在達佛斯論壇致詞。（資料照／路透社）

陸慷提到，「2017年年初，習近平主席出席世界經濟論壇年會開幕式並發表主旨演講，就促進世界經濟增長、推進經濟全球化提出了中國方案，在國際上引起了強烈的反響和共鳴」。陸慷表示，王岐山副主席此次與會，將就中國發展和經濟全球化等重大國際問題進一步闡釋中方的看法和主張。」

現場媒體問及「王岐山屆時是否將與美國總統川普會晤？」陸慷回應表示，「目前我沒有聽說有這方面的安排」。

為期兩天的中美「副部長級」經貿談判今天展開，陸慷表示，磋商還在進行之中，沒有可以對用透露的情況，但根據中美雙方在1月4日舉行的副部長級通話，g雙方將共同努力落實好兩國元首於2018年12月1日在阿根廷會晤達成的重要共識，就中美經貿問題進行積極和建設性的對話。

王岐山一向被視為中國大陸的「救火隊長」，在外交表現方面謹慎，專門協助處理高難度的工作；他在2018年11月參加新加坡「創新經濟論壇」時曾表示，經濟全球化的急遽變化衝擊全世界，使部分國家內部發生變化，暗批美國單邊主義嚴重影響國際政治生態。

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