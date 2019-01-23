隨意露天燃燒最高罰500萬！　台東環保局宣示：全面開罰

▲隨意露天燃燒產生的煙霧影響周遭空氣品質及交通安全，且易引起火災將危及自身與鄰近居民安全。（圖／台東縣環保局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣為稻米重要產地，農友長期以來習慣以火焚燒遺留稻梗，因此引發的空氣污染、火災、危及交通的事件時有所聞，台東環保局表示，今年將祭出重典全面開罰。

台東環保局呼籲民眾請勿隨意露天燃燒稻草、雜草、廢木材（板）、垃圾，避免因燃燒產生的煙霧影響周遭空氣品質及交通安全，且引起火災將危及自身與鄰近居民安全。



環保局表示，去年已針對露天燃燒農地進行定位，並函文土地所有人須善盡管理責任，防止露天燃燒情事。今年起經稽查人員查證屬實，將依空氣污染防制法第32條第1項及第67條規定，處新台幣1200元以上10萬元以下罰鍰，若違反者為工商廠（場），可處新台幣10萬元以上500萬元以下罰鍰，提醒民眾切勿露天燃燒心存僥倖。

▲台東環保局宣導禁止露天燃燒行之多年，今年起將全面取締開罰。



稻草蘊含豐富的纖維素及木質素，建議農友將收割後留下之稻草，切碎就地翻土掩埋增進土壤透氣性與土壤肥力，或添加生物性益菌有機肥於施用約14天稻草就會腐爛，不僅減少使用基肥的成本、增加農地的肥沃，又可以減少因燃燒稻草所造成的空氣污染。



環保局再次強調，宣導禁止露天燃燒行之多年，今年起將全面取締開罰，若民眾發現露天燃燒之情事，可撥打免費陳情專線0800066666，將立即派員稽查裁處。