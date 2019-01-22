車禍撞擊駕駛昏迷　UBI感應GPS定位連線產險→報警救援

▲車禍。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李蕙璇／台北報導

金管會保險局鼓勵產壽險公司運用科技創新金融服務，滿足消費者多元保險需求，所核准的UBI車險保單（Usage-Based Insurance），不需另行安裝大型車載機具，就能研判出駕駛人的風險類型高低加已核定保費，目前已有泰安、兆豐、和泰、新安東京海上產險等獲核准UBI車險保單，各具有差異化競爭優勢。

UBI車險保單著重個人駕駛行為及資訊分享，不需另行安裝車載機具，也不涉及個人隱私與無安裝成本，透過Tag感應卡、APP的測量媒介，產險公司就能研判出駕駛人的風險類型高低進行保費之定價。

UBI車險應用↹理賠快捷中心（以和泰產險的UBI車險保單為例）

1、將Tag感應卡 、APP及理賠快捷中心的服務結合，提供駕駛人最即時的服務，也可為企業保戶的車隊建立車隊管理平台。

2、針對超速、急煞車、急加速、急轉彎、在駕駛時是否使用手機等項目進行安全駕駛評測，而企業主也能夠觀看所有列於車隊群組內車輛的駕駛紀錄，做為車隊中的駕駛行為改善的依據。

3、駕駛於車輛上裝置Tag並在手機上安裝Visual-drive APP，當車輛發生重大撞擊事故（G力感測達8G以上）時，就會立即傳送訊息至理賠快捷中心。

４、駕駛若失去意識無法求助，產險立即通報警消前往救援，降低損失或傷害，有GPS定位，車輛位置清楚，不用擔心不知如何描述事故地點。

▼車主可視預算投保相關的汽車保險 。（圖／記者李蕙璇製表）