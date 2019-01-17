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金門封島防疫／一年海漂500公噸垃圾　岸邊撿死豬變防疫重點

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記者陳以昇、王亞志／金門防疫線直擊報導

日前感染非洲豬瘟的病死豬，海漂到金門田埔海邊沙灘上，當地居民坦言：「這邊海風大或是冬天吹東北風一定帶來垃圾，保麗龍、鞋子、寶特瓶、漂流木，一些他們（大陸）不要的東西，甚至連死人都會漂過來，但毒豬真的比死人更可怕！」岸巡隊已將搜索海岸線動物屍體列重點工作；金門縣環保局表示，大陸海漂垃圾每年約500噸，回收後再運往台灣焚化，有傳染疑慮的醫療廢棄物也有專業公司處理，縣政府各相關單位將繼續防堵豬瘟病毒登陸。

▲▼2018年12月31日，海巡署第九岸巡隊在金門田埔海邊發現一頭死豬，經檢驗含有非洲豬瘟病毒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲2018年12月31日，海巡署第九岸巡隊在金門田埔海邊發現一頭死豬，經檢驗含有非洲豬瘟病毒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

岸巡發現海漂豬屍　檢出可怕非洲豬瘟

2018年12月31日，金門海岸線岸巡人員在金沙鎮田埔海邊沙灘上發現一具發黑的死豬，因大陸爆發非洲豬瘟病毒，大量豬隻感染死亡，福建莆田市也爆發疫情，廈門到金門本島距離不到10公里，離小金門更是只有6公里，岸巡人員立刻通知檢疫站前來，但是當天卻臨時找不到裝豬屍容器，只能到村裡最近雜貨店求助。

50多歲的陳阿姨回憶，去年底岸巡人員跑來跟她求助，問她有沒有大垃圾袋要裝死豬，剛開始沒想很多，「他們（指大陸）都會把垃圾亂丟啊，保麗龍、寶特瓶、鞋子有的沒的，這邊風大都會漂過來，甚至人的屍體都有」，後來看到新聞才知道有豬瘟，「會怕啊，這比死人更可怕！」

▼當地居民陳阿姨表示，這裏海風大，都會把大陸垃圾吹過來，不但有保麗龍、寶特瓶，連死人都有，但「死豬比死人還可怕！」。（圖／記者王亞志攝）

▲▼當地居民陳阿姨表示，這裏海風大，都會把大陸垃圾吹過來，不但有保麗龍、寶特瓶，連死人都有，但「毒豬比死人還可怕！」。（圖／記者王亞志攝）

嫁到田埔30多年，陳阿姨在當地開設雜貨店，政府撤軍10萬兵力後，以往靠著阿兵哥做生意，現在店裡生意大不如前，只能跟丈夫搭著舢舨到鄰近海域捕魚，但有些大陸漁船蠻橫不講理，時常下午撒網隔天就被人連漁網漁獲一起偷走，要是真的大陸又把豬瘟傳過來，日子會很難過。

年漂500公噸垃圾　環保岸巡嚴密控管

根據金門縣環保局統計，每年金門沿岸的海漂垃圾高達500公噸，會先將垃圾分類，保麗龍、寶特瓶、漂流木等可回收再做利用，不可回收部分則與生活垃圾集中垃圾掩埋場，待壓縮運往台灣焚化；相關醫療垃圾如生物醫療廢棄物、感染性廢棄物、透析廢棄物等，則委託民間環保科技公司進行清除後，載運到台中市廢棄物清理機構做處理；環保局黃科長表示，金門縣政府已成立「非洲豬瘟災害應變中心」，如果金門發生豬瘟疫情，縣政府相關單位就會啟動防疫機制，絕不會將有可能傳染病毒的垃圾運往台灣。

▼每年約有500噸海漂垃圾到金門沿岸。（圖／記者王亞志攝）

▲▼當地居民陳阿姨表示，這裏海風大，都會把大陸垃圾吹過來，不但有保麗龍、寶特瓶，連死人都有，但「毒豬比死人還可怕！」。（圖／記者王亞志攝）

海巡署第九岸巡隊過去也經常在金門海岸線的海漂垃圾中，發現動物屍體或是人的遺體，而日前在田埔海邊發現海漂豬屍，確定檢出非洲豬瘟病毒後，岸巡人員已經將巡邏的重點首要任務瞄準豬隻屍體，更會加強邊境貨物查驗以及查緝走私，防止病毒搶灘上岸。

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▼海漂垃圾大部分是保麗龍、寶特瓶、鞋子等，甚至還有動物及人的屍體。（圖／記者王亞志攝）

▲▼當地居民陳阿姨表示，這裏海風大，都會把大陸垃圾吹過來，不但有保麗龍、寶特瓶，連死人都有，但「毒豬比死人還可怕！」。（圖／記者王亞志攝）
 

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關鍵字：金門封島防疫,豬瘟,海漂,垃圾,環保局,防疫

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