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台南東山清潔隊長遭控作威作福　環保局：已介入調查

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▲網友在臉書爆料指台南市環保局東山區清潔隊長，上班或加班時酒作樂，放假釣魚，還命隊員殺魚整理，處事不公。（圖／翻攝自臉書爆料公社，下同）

▲網友在臉書爆料指台南市環保局東山區清潔隊長，上班或加班時酒作樂，放假釣魚，還命隊員殺魚整理，處事不公。（圖／翻攝自臉書爆料公社，下同）

記者林悅／台南報導

有網友在臉書爆料指出，台南市環保局東山區清潔隊長，上班或加班時酒作樂，放假釣魚，還命隊員殺魚整理，處事不公，引起隊內同仁不滿。台南市環保局指出，針對此事，政風單位已介入調查，會查明事實。

▲網友在臉書爆料指台南市環保局東山區清潔隊長，上班或加班時酒作樂，放假釣魚，還命隊員殺魚整理，處事不公。（圖／翻攝自臉書爆料公社，下同）

有網友在網書爆料公社PO文爆料指出，台南市環保局東山區清潔隊長，任職清潔隊長今年第9年，時常於上班時間飲酒，冰箱常常冰啤酒，有時放假出海釣魚，隔日命令隊員幫忙殺魚整理，有時夜間於加班時，找外界人士於辦公室飲酒作樂，隔日桌面酒瓶煙蒂未整理，平時囂張跋扈，常常說喝酒是局長允許隊長喝的，偏袒國王人馬，未曾代班的人，竟然考績甲等，另其他同仁感到非常不公平。

這則爆料也引起網友熱議，網友說：「國家文官體系中優秀人才，豈能容你說三道四，汝何不以真名+真面目世以眾人？」、「背景夠硬啊」、「爽缺，局長還有位缺嗎？」、「小心被查水表囉~」、「國民黨議員勒，龍介兄該你出馬了」、「環保局就沒在做事啊，人家接下來爽領年終了還管你啥」．．．。

針對此事，台南市環保局表示，該局已接獲訊息，已交由政風室深入調查，釐清爆料者PO文內容是否屬實，勿枉勿縱。

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關鍵字：台南市,東山,清潔隊長,作威作福,環保局

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