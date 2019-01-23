一年44人「命喪鐵軌」！台鐵關懷中心23日啟用　盼撫平普悠瑪創傷

▲據統計，台鐵去年因平交道與路線事故共造成44人死亡。（圖／記者宋良義攝）

記者曹悅華／台北報導

普悠瑪翻覆至今已經第3個月，不只對罹難家屬而言是場夢靨，對台鐵局同仁來說也是揮之不去的陰影，連同其他死亡事故，去（107）年共有44人命喪台鐵。今（23）「關懷中心」正式啟用，局長張政源語重心長表示，同仁面臨很多壓力，希望可以幫助他們調適去「想得開」，預計今（108）年招募8位有心理諮商、社工專業的專職人員，駐點全台5個關懷據點和關懷中心。

據統計，去年台鐵局平交道與路線事故共有49件，死亡人數因普悠瑪翻覆來到44人，受傷人數則為296人，創歷年新高，對員工造成不小陰影。台鐵局今舉辦本部關懷中心、各區關懷據點啟用典禮，由張政源、台灣鐵路工會理事長張文正及交通部人事處處長蔡英良共同揭牌，共同宣示協助同仁解決工作難題或生活困擾之目標。

▲台鐵關懷中心今成立。（圖／台鐵局提供）

台鐵局說明，無論是內、外勤工作皆需直接或間接處理或回應旅客需求，尤以去年發生的1021普悠瑪事故最為衝擊，為了幫助員工做心理預防及事後心理重建，台鐵局於北區、中區、南區、宜蘭區、花東區設立5個關懷據點，並於局本部設置關懷中心，以預防、發現與協助同仁解決可能影響工作效能之相關問題，使其以健康身心投入工作。

以台鐵於局本部3樓之關懷中心來說，提供局內同仁溫馨療癒之關懷空間，內部空間包含辦公區、諮商室、多功能教室等，於正式啟用後，將運用辦理輔導諮商、紓壓工作坊、關懷員訓練等多元化之員工協助方案措施，近期採定期活動、結合勞安臨廠醫師約診或預約個人輔導諮商等方式進行。

▲台鐵局長張政源承諾，只要同仁有需求都可以協助。（圖／記者曹悅華攝）

張政源提到，只要有需求都可以協助，台鐵局同仁非常多，工作非常辛苦，不是正常朝九晚五上下班，必須24小時工作，面臨很多工作壓力，體能調適跟心情調適都非常重要，希望關懷中心能夠落實。

另外，張政源說，台鐵是百年老店，很多建物都很有歷史，環境相對老舊，最近也要求各單位改善員工工作環境，不只心靈要被照顧，環境也是，像是整建中的今年要完工，興建部分則是今年要完成設計、明年完工，最後是改善和福利待遇，有許多需要檢討空間，希望能提升，唯有全方位改進，才有辦法提高士氣。