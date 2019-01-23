市售衛生紙爆違規5成！名單驚見「知名量販牌」怒轟：便宜沒好貨

▲行政院消保處今公布市售衛生紙抽查結果。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／台北報導

衛生紙是民生必需品，幾乎無時無刻都會用到，行政院消保處今（23）公布市售衛生紙抽查結果，18件商品裡面有9件不符合國家標準跟商品標示法規定，等於5成都有問題，知名量販店大潤發和愛買自製衛生紙都驚見名單中，消保官呼籲民眾購買時務必睜大眼睛，「便宜沒好貨」，貪小便宜之下買了反而增加馬桶堵塞性風險，或是得用更多量才能把穢物擦乾淨。

消保官王德明說，去（107）年4到5月，於北（台北市）中（苗栗縣）南（屏東縣）等3地實體店面及網路隨機抽樣18件商品，做品質檢測及標示查核，外界擔心的雙酚A是完全符合標準，不過在品質檢測及商品標示上，共有9件不合格。

品質檢測中，有6件未符合國家標準之第1分鐘吸水性，代表你要用更多量才能把擦拭部位擦乾淨，包含生活好柔衛生紙、得潔抽取式衛生紙、樂雅抽取式衛生紙、新柔花紋連續抽取式衛生紙、巧雅抽取式衛生紙、圓之夢抽取式衛生紙；至於可分散性部分，未符合的有4件，意即將衛生紙投入馬桶中時，較不易分散沖走，丟超過100秒，馬桶堵塞性較高，包含生活好柔衛生紙、愛買抽取式衛生紙、樂雅抽取式衛生紙、圓之夢抽取式衛生紙，合計共有7件不符合品質檢測。

▲18件商品中有9件不合格，等於5成。（圖／記者曹悅華攝）

商品標示上，衛生紙標準上有1件違失張（抽）數許可差標示規定，為大潤發超長型抽取式衛生紙，另外5件則是違反商品標示法，包含未依規定標示使用與保存方法及應注意事項、外包裝及商品本體標示廠商資訊及商品規格不一致，包含阿比心情抽取式衛生紙、得潔抽取式衛生紙、新柔花紋連續抽取式衛生紙、巧雅抽取式衛生紙、圓之夢抽取式衛生紙。

王德明提醒，其中以生活好柔衛生紙違規狀況最多，品質跟標示上都不合格，另外他提醒消費者不要以價格為唯一導向，「一分錢一分貨」、「便宜沒好貨」，舉這次抽查來看，8個價格最便宜的，或多或少都有問題，像是擦不乾淨就會大量使用，可分解性不佳丟入馬桶會造成阻塞，到時又要花一筆錢通馬桶。

經濟部標準檢驗局則提醒，衛生紙盡量不要擦口鼻，因為部分原料用再生紙漿，有化學添加物，容易導致過敏，另外就抽查結果，標檢局說目前皆已改善完畢，若之後還有問題依《消保法》可處6萬到150萬罰鍰，《商品標示法》則處2到20萬罰鍰，同時補充今（108）年第1季會再針對有問題的產品做抽查。