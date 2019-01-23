尖叫聲嚇醒媽！她開燈見兒「眉毛被啃」　悲劇結局曝光...友贊助「神液」救援

▲兒子調皮，偷拿抽屜的刮鬍刀剃眉 。（圖／何小彥授權引用）

網搜小組／綜合報導

家有孩子的家長都知道，尖銳的物品、刀具都要收好，不過這位媽媽卻被兒子打敗，眼前的慘況讓她不知道如何是好。網友何小彥在臉書表示，日前被兒子尖叫聲嚇醒，沒想到開燈後，小孩額頭上的景象更是驚嚇度破表，讓她傻眼跪求鄉民推薦有效的「生毛劑」。

何小姐在臉書「爆廢公社公開版」表示，某日大半夜突然被兒子尖叫聲嚇醒，沒想到開燈之後才發現兒子的眉毛被剃得亂七八糟，讓她十分傻眼。事後她才知道，原來是調皮的兒子趁媽媽在洗澡時，拿出抽屜的刮鬍刀剃自己的眉毛；由於洗澡後又馬上熄燈睡覺，根本就沒有察覺到，發現時已經不知該如何補救。

原PO表示，她趕快向先生求救，對方要她乾脆趁孩子睡著時把剩下「狗啃的」眉毛都剃光。不過後來經過討論，怕兒子心理陰影重，還是先保留下來。隔天和兒子溝通後，才忍痛決定把眉毛全部剃光，讓它重新生長。

▲和兒子溝通後，決定一鼓作氣把眉毛全剃光。（圖／何小彥授權引用）

「就當作去霉運過個平安順心的新年吧！」媽媽表示，事後他們還貼心地擦上美白精華液，希望有助於毛髮生長，同時也必須忍住不笑，怕傷到「無眉道人」幼小的心靈。

網友們笑翻表示，「麥克筆畫兩撇就好啦」、「趕快去買眉筆」、「直接帶去霧眉」、「剔完後也沒有違和感耶」、「睫毛修護液應該有用」。還有網友建議媽媽「順其自然」，「要讓他記取教訓」、「讓同學笑一笑，以後就不敢頑皮了」。

不過媽媽表示孩子才中班，不想要這麼狠心；隔天她也更新進度表示，「幸好有好朋友的新鮮母奶神救援」，希望民間流傳的偏方可以讓眉毛快點長出來。

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▼ 朋友母奶救援 。（圖／何小彥授權引用）



