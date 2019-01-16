鼓吹「有毒男子氣概」！　 刮鬍刀新廣告再掀MeToo熱議

▲吉列刮鬍刀廣告引起許多人反彈。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國著名刮鬍刀品牌吉列（Gillette）公司13日發布1支新廣告，以「成為最佳男人（The Best Men Can Be）」為主題，鼓勵男性以身作則，卻引來許多批評。廣告的一開始就出現霸凌、黃色笑話、職場性騷擾和性別歧視等場景，對於片中角色的設定及廣告內容，挨批「企圖醜化男性」及增強「有毒男子氣概（toxic masculinity）」。

綜合外媒報導，吉列公司13日在Youtube推出108秒的廣告，影片一開始出現霸凌、性騷擾及職場上貶低女性等舉動，引起社會反感。許多網友認為，該支廣告企圖增強「有毒男子氣概」的形象，同時加入「我也是（#Me Too）」運動的觀念，但並不代表這樣就能「成為最佳男人」。

「有毒男子氣概」指的是現今社會中對於男性有霸主意識、貶低女性、過分自主、抑制感情幾大特徵，並表現出過度的大男人主義及恐同行為。「我也是（#Me Too）」運動是自2017年以來，用於遣責性侵犯與性騷擾等行為，使人們能認識到這些行為的普遍性，許多人利用此標籤來公開他們的不快經歷。

▲寶僑公司（P&G）對於此爭議廣告表示，目的在於正向的行為。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，吉列母公司寶僑（P&G）近年來運用廣告來表達性別平權與移民等議題的立場，也因此引起高度爭議話題，將可能逼走不同立場的顧客。寶僑公司對此則表示，吉列這支廣告的目的在於給人們正向行為，同時讓觀眾停下腳步思考成就自我的意義。

這支廣告上傳至今短短3天，已有856萬人觀看，其中有53萬人按下「不喜歡」。許多網友表示，廣告本身對於施暴者的設定就有許多錯誤，甚至有民眾揚言要留鬍子，抵制吉列公司的刮鬍刀，直到公司拍攝道歉影片為止。而面對網友的兩極化反應，吉列公司仍堅持立場，表示無意撤下廣告。