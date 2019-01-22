訂公司用品！她補刷卡遭嗆「訂單0元，刷個屁喔」　網笑炸：IT壓力很大齁

▲欸！幹嘛嗆人啦！（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

許多店家是恨不得你刷卡買東西，但在這個網頁下單居然被罵！一名女網友幫公司買用品，照著帳務狀態點選補刷卡，沒想到網頁居然出現「不可刷卡！此訂單金額為0」就算了，還嗆她「刷卡刷個屁喔！」看到貼文後，其他人紛紛笑噴「網頁兇喔」、「我也好想被網頁罵」、「好有個性的系統」。

「頭一遭～刷卡買東西，還被網頁罵『刷卡刷個屁喔！』」一名女網友在臉書《爆怨公社》貼出網頁截圖，只見她在交易紀錄查詢的地方，其中一筆訂單的帳款狀態寫著「您並未刷卡付款喔。請點選『補刷卡』」，出貨備註還寫「信用卡付款，貨齊才出」。

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▲▼原PO幫公司訂東西，被嗆「刷個屁喔？」（圖／翻攝自爆怨公社）

沒想到原PO照著指示做，卻看到「單號OOOOOOO不可刷卡！此訂單金額為0，刷卡刷個屁喔！」超嗆的一句話讓她忍不住截圖，直呼「#照著帳務狀態點選補刷卡難道錯了嗎」、「#也只是幫公司買用品而已啊」、「#應該還是會出貨吧！」

看到貼文後，其他人紛紛笑呼「網頁兇屁哦」、「這個IT肯定壓力很大」、「肯定沒有加班費」、「金額$0……所以被兇了」、「很派」、「金派餒！兇人兇個屁喔」、「幫QQ」、「好有個性的系統」、「我也想要被罵～尤其在我總是手滑大買的時候」、「如果刷個3萬塊它會說什麼～」

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