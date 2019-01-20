每周玩4天！中壢夜市肌肉哥「徵老闆娘月領10萬」　人妻暴動：離婚報名＋1

▲結實的手臂讓許多女網友受不了了。（圖／翻攝自爆笑公社）

網搜小組／綜合報導

「好工作，要衝一波了嗎？」桃園一名男網友到中壢夜市逛街時，看見一名賣烤魷魚攤位在「徵老闆娘」，而且月領10萬超狂優惠，嚇得他趕緊拍照上傳網路，讓女網友暴動「報名＋1，履歷投哪？」連已結婚人妻想離婚來搶，優質肌肉型男的老闆只能說超級夯。

從男網友PO在臉書「爆笑公社」照片可見，身穿無袖黑色緊身上衣、藍色牛仔褲的老闆，正努力分裝剛上鍋的烤魷魚給客人，雖然臉被牌子擋住，但光是手臂的結實肌肉與刺青紋身，就讓許多女客人嗨翻了。

除了老闆優質型男很可口外，前方的「誠徵老闆娘」的粉色愛心牌子也吸引眾人目光，上面清楚寫出條件「一～四 遊山玩水；五～日 幫忙收錢」，最後一行酬勞則是「月領10萬」，薪資整個超級優渥；超狂應徵條件，讓原PO心動寫道「好工作，要衝一波了嗎？」

▲在地人爆料，老闆應徵老闆娘好多年了，各位想報名了嗎？（圖／翻攝自爆笑公社）

照片PO上網後，女網友暴動留言說，「這是我的履歷（遞」、「可惡我想應徵」、「請問應徵隊伍在哪」、「履歷表要投哪裡？」、「已婚，有兩個小孩一個老公，想報名」、「可以帶小孩上班嗎？」、「要含睡嗎？不含的話......有兩個拖油瓶，一個30幾歲一個5歲可以應徵嗎？」。

不過老闆似乎徵了很久，都還沒找到心中完美的老闆娘，讓網友笑說，「一年前我從南部來中壢，一年後...老闆還沒徵到老闆娘」、「整年都再徵......老闆眼光高哦」、「老闆到底什麼時候才徵的到，徵超久～～」、「換招牌了，以前都只有『誠徵老闆娘』而已」、「中壢新明夜市～～～話說他徵很久了」。

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▼不僅女網友想報名，連男生都想要應徵了（紅框處）。（圖／翻攝自爆笑公社）

▼中壢觀光夜市總攤位數有477攤。（圖／桃園市政府經發局提供）