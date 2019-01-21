喜宴甜點吃冰淇淋！他見「霸氣小美」本尊驚呆　網笑噴：腦袋會結冰

▲原PO吃喜酒看到「超霸氣」小美冰淇淋。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

在婚宴上，許多新人會選擇冰淇淋當作甜點，傳聞南部的流水席會給每人一桶「家庭號冰淇淋」，一名男網友日前參加婚宴時還真的碰到了！原PO貼出菜單，只見最後一道寫著「霸氣小美冰淇淋」，但不過就是個冰，要怎麼霸氣呢？沒想到看到甜點端出來時，原PO就忍不住拿出手機，邊拍邊直呼「真的是超霸氣啊！」

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》分享婚禮菜單照片，只見婚禮舉辦日期是108年的1月19日，菜色包括甜點共有12道，有各種海鮮、燉烏雞、米糕，相當豐盛。不過仔細看看甜點名稱「霸氣小美冰淇淋」，居然讓原PO在旁邊附註「真的是超霸氣啊！」到底有多霸氣呢？

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▲蛤？霸氣的冰淇淋要怎麼表現？（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

再看看下一張照片，喜宴桌上堆滿家庭號一公升的小美冰淇淋（官網資訊：容量1L／淨重520g），一旁還有成人的手掌當作比例尺，10桶冰淇淋就這樣霸占了整張桌子，口味則有草莓、瑞士巧克力、芋頭、芒果，共4種味道可以選擇。原PO還笑說，很受歡迎的香草口味「被分到別桌了」。

▲▼這…這也太霸氣了吧！（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

看到照片後，其他人也紛紛笑喊霸氣，「我在賣場都買不到了，不然我真的好想吃香草口味」、「為什麼我都遇不到」、「如果是哈根達斯冰淇淋一大桶那就霸氣plus了」、「大家都不用爭，人人吃飽吃滿」、「上次我們拿到的是杜老爺冰淇淋，也是每人一大桶」、「吃到腦袋結冰」、「如果用火鍋店那種鐵桶裝那樣一桶才霸氣」、「還好沒寫當場吃完」、「這個一定打包」。

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