男生告白牽手！她「第4次約會前」突遭封鎖超怒：求解？　LINE對話曝

▲男方在說完「晚安」後隔天就封鎖，讓原PO超怒發文。（圖／翻攝「爆怨公社」臉書社團）

網搜小組／綜合報導

「突然被封鎖！極怒！」一名女網友表示，和一名認識一個多月的男性約會過3次，已牽過手、每天聊LINE，雙方相處得很好，「他已經告白還在等我回覆，要第四次約會已經選好一家餐廳了，問我要去哪間分店？過程對話如下⋯但隔天就封鎖我了，真是一頭霧水？有人可解？」她說，「他知道同時還有人在追求我，會不會也是一個原因呢？」

原PO在「爆怨公社」臉書社團貼出和男方的對話截圖，以下為兩人完整對話：

男生：到家跟我說一聲。

（原PO回寫有「到家了唷」貼圖）

男生：哈哈，好唷，北鼻先去洗澡，之後再告訴我想去哪一家。

原PO：哈哈，我要肥OO，當然是去OO店最棒。

男生：喔喔，好唷，去OO。

（原PO回轉圈貼圖）

男生：呵呵，不然在台北？呵呵呵呵呵呵。

原PO：不方便就台北也可以。

男生：沒有啦，台北不好停車，去OO吧。

原PO：別勉強。

男生：去OO吧。

▼原PO說，已經和男方牽手，「其實這次約會就是想回他『我們在一起吧』」。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）





原PO：不好意思，在台北好了，我下班也晚了。也不一定要吃那個，隨便找一家方便的就可以了。

男生：沒關係啦，我明天晚上OK的，去OO吧，好停車，台北比較麻煩。

原PO：還是改天好了。

男生：？？

原PO：回去太晚，耽誤你休息時間。

男生：呵呵，我整天休息啦啊，我剛剛是開玩笑的，我明天也沒啥事，妳真的不要在意。我們去OO，吃完飯再送妳回家好嗎？給我妳公司地址就好。

原PO：我很不喜歡麻煩別人，所以可能有點誤會。

男生：嗯嗯，我記住了，下次不說這種話。

原PO：呵，突然覺得太客氣，生疏好多。

男生：嗯，我的失誤。

（原PO回寫有「去外面罰站」貼圖）

男生：呵呵，歹勢。

原PO：哈哈，是代溝，早點休息吧。

男生：嗯嗯，晚安。

▼原PO說會發文「其實我就是想檢討自己」。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pakutaso）

原PO表示，聊完隔天就被封鎖，「真是一頭霧水？有人可解？」有人好奇，「是不是因為有同時追求，也要看妳對他的了解，他是否在意？也有可能是妳遲遲不回覆，讓他覺得妳只是玩玩而已。不然就是他覺得妳還在眾裡挑一」；原PO回，「其實這次約會就是想回他『我們在一起吧』，才那麼沮喪的…可能是我態度不夠明顯吧。」

有人認為，「想想是否自已問題比較大」？原PO回，「其實我就是想檢討自己，想問問大家是不是自己的問題比較大？還是男方太沒禮貌之類的。」也有人說，「我是覺得男生滿堅持要在哪個分店欸，女生都已經說那天下班晚了，直接在台北」；原PO回，「我覺得是一種體貼，他可能覺得是打搶？」也有人直言「妳這種態度不是體貼對方，口是心非很討厭啊」；原PO回，「原來如此，我一直以為這樣是體貼。」

其他人則認為，「我覺得你們兩個溝通根本有問題，合不來啊」、「我感覺你的回覆好像是拒人於千里，好像想劃清界線一樣，沒有想進一步的意思」、「我也會封鎖你，欲擒故縱不吃這套，他不想當工具人」、「可能告白後等太久了吧」。