吃完早餐肚子痛！衝公司廁所「3次7間全滿」崩潰問卦　網笑：比產線還滿載

▲原PO疑惑，怎麼一堆人都在公司廁所大號。（示意圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

比起在外面上廁所，一定是家裡的馬桶比較有安全感，許多人在外都會忍住便意、等到回家。一名網友表示，他早上8點上班，吃完早餐後覺得有點肚子痛，衝到廁所卻發現7間全滿，只好先離開；沒想到，他接下來8點半、9點各來一次，廁間卻都是全滿狀態，讓他忍不住直呼「怎麼一堆人在公司拉屎啊？有八卦嗎？」

一名網友在PTT的Gossiping板上表示，早上8點上班，「吃個早餐，覺得有點肚痛」，衝到廁所後卻發現7間全滿，用意志力忍住後，8點半再去一次，廁所還是全滿，「9點又來還是全滿 去外面逛一圈 投個販賣機 回來還是全滿」，讓他崩潰在9點16分貼文直問「怎麼一堆人在公司拉屎啊？有八卦嗎？」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲公司的馬桶難道有什麼魔力嗎？（示意圖／pexels）

看到貼文後，鄉民紛紛笑噴留言，「拉屎還能賺錢，忍到公司再拉」、「廁所比產線容易滿載」、「組團在手遊推王解任務啦，什麼拉三小屎」、「正當理由＋可滑手機，不用工作又領薪水」、「不然勒？上班日一天最少9小時在公司」、「肛門會認馬桶」、「讓廁所裡面無法接收的網路訊號應該就會好點了」、「現在進廁所拉屎馬上看到這篇，笑死」。

還有人說，一切都是早餐店的陰謀，「早餐店計劃通」、「早餐一堆生菌，當然就是幫助消化」、「剛喝完大冰奶」、「早餐大冰奶，算算時間也差不多該拉了」、「我也在公司來屎，早餐店奶茶讓我有滿滿便意」、「因為他們都喝了早餐店的冰奶」、「我要是老闆就禁止員工早餐買大冰奶」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！