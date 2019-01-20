養鳥房客「屋內放飛5年」！冷氣機藏飼料瀑布…整間發霉混鳥屎

▲浴室排水孔被鳥飼料堵死，地板、牆壁磁磚全積滿黑黑一層霉垢。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

從來沒遇過這款的！一名女網友在臉書爆怨公社PO文，表示最近租了5年的房客退租，臨走前還留下3000元清理費，待爸媽開門檢查屋況後，赫然發現整個房間全沾滿鳥屎與飼料，不少電器因此報廢，冷氣機還出現「飼料瀑布」，且浴室、房間地板滿滿的全是霉跡，害得年邁的父母整理、粉刷了2個多禮拜才終於整理乾淨；原PO心疼表示，爸媽都是純樸的老實人，為了不讓子女擔心，2老默默自己收拾，「房客真的不要欺負老實房東！」

原PO表示，該名租客有養鳥，因不捨關籠所以寵物鳥全在屋內「放養」，過去租屋5年從沒拖欠過房租，因此父母也覺得他是好房客，一直以來都對他相當信任；該名租客退租前繳回鑰匙，表示自己很忙、沒空打掃，還主動留下3000原清理費，而爸媽秉持著信任原則，也未當面點交，直到事後開屋檢查後才當場嚇傻，「我租屋幾十年，沒遇過這款的！」

照片中，由於排水管線被鳥飼料堵死，復古風的浴室地面滿是積水，雪白的磁磚上也染上黑黑的霉斑，臥房、客廳也全是黑色的髒水，原本應該乾淨的巧拼也被弄得骯髒不堪；更令原PO氣結的是，由於寵物鳥在房內放養的關係，房中電器、椅子全都沾滿白綠相間的鳥屎，最後只能報廢處理，當爸媽找了師傅來維修冷氣，一打開濾網後鳥飼料還有如瀑布般狂瀉，嚇得師傅倒退好幾部，「真的髒得像鬼屋，浴室、走廊說有多噁心，就有多噁心！」

▲年邁的房東夫妻倆開門查看屋況時，嚇得直呼「從沒遇過這款的」。（圖／翻攝爆怨公社）

為了重新尋找租客，高齡70歲的爸媽最後摸摸鼻子自己動手整理，將整間屋子重新刷洗、花錢疏通管線，牆壁也重新粉刷，整整弄了2個多星期才整理乾淨，「今天回娘家才發現這神扯的事，2個老人家累到歪腰，好房東就該被糟蹋嗎？」

事後原PO在替父母PO網尋找租客時，還遇到這位舊房客留言「好懷念」，稱房子會弄得如此髒亂「全是誤會一場」，「我心想他的衛生標準真的太異於常人了，還敢喊冤！但秉持著老人家只想大事化小，不要太多計較，我忍！」在文章PO上爆怨公社數小時後，原PO也捎來好消息，「房子剛剛被訂下了！而且好像還是看過這篇的廢友，希望你沒被整修前的模樣嚇到！」

▲爸媽整理了2個多禮拜，房子才恢復原有的乾淨模樣。（圖／翻攝爆怨公社）

超狂的髒屋照曝光後網友也看傻，「弄成這樣還能住在裡面，真的很佩服」、「這樣放養，房客出門身上不會都是鳥大便嗎」、「扯！以前幫忙做過房屋清理，這個真的會清到很累」、「2位老人家太厲害了，打掃得好乾淨」、「這房客衛生習慣太差，下一個房東保重！」

▲前房客見到租屋PO文後還留言「好懷念」、「可能有誤會」。（圖／翻攝爆怨公社）