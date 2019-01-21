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補平5千坑洞　韓國瑜：政府給不起，民眾就不給活路　

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▲▼ 鳳山路平專案。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜認為路平的需求很基本，卻很難執行。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄市找韓國瑜21日下午視察鳳山中崙路路平施工，提到給民眾一條平坦的道路是基本條件，如果政府給不起，民眾自然不給活路走，這是最基本的需求，到了現在卻成了最難達到的事；韓國瑜視察完畢後，也請當地的居民「大力的監工」。

▲▼ 鳳山路平專案。（圖／記者洪正達攝）

▲鳳山區中崙路進行路平計畫。（圖／記者洪正達攝）

工務局表示，新市長上任後便開始推行路面改善計畫，目前進度已完成中正路、仁雄路、榮總路、自由一路等，後須將接著改善建軍路、東亞路，以及青年路二段等，全數路段預計到3月底道路總施工面積約可達85萬平方公尺。韓國瑜進一步表示，路平工作室12項政見中最能落實的政見，對於能否在一年內完成，他說，目前會先就蛋黃區道路優先施作，5000個坑洞會盡速補平。

據了解，工務局目前採最嚴格的標準監督廠商施工，一旦未符合標準當場就要刨除重鋪，另外瀝青夯實後整體溫度要下降到50度才開放通車，面對新市長韓國瑜提問為何以前不做？工務局回應，以前這類標準只用在有大型管線埋設的路段，只不過目前規劃市區的道路都要將該標準全數使用。

▲▼ 鳳山路平專案。（圖／記者洪正達攝）

▲道路夯實後，要降溫到50度以內才可通車。（圖／記者洪正達攝）

▲▼ 鳳山路平專案。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市區正在進行的路平計畫。（圖／記者洪正達攝）

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關鍵字：韓國瑜,路平專案,鳳山區

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