選舉復仇記　吳銘賜：真正通緝犯不抓　警察局關起來好了

▲市議員吳銘賜在臨時會中強烈抨擊警察局「意圖影響選舉」。（圖／地方中心攝）



地方中心／高雄報導

市議員吳銘賜17日在議會臨時會中，表示自己在2018年九合一大選前一天，遭約200名警察「關切」，讓他與支持者非常氣憤，並懷疑背後有人「意圖使他不當選」，讓他與支持者都非常氣憤，並抨擊為何前市長陳菊幕僚趙嘉寶已遭通緝，為何又可以「啪啪造」，如果抓不到人的話，警察機關可以關起來用BOT方式經營好了，如果是這樣，「我自己開一間好了」。

據了解，市議員吳銘賜選前即因賄選遭地檢署傳喚，理由是吳在選民服務期間，多次以現金、送禮方式要求對方把票投給自己，地檢署認為此舉已涉及賄選，對吳銘賜發出傳票，但吳屢傳不到，便在選前1天11月23日發布通緝，轄區前鎮分局佈署大批警力準備緝捕，但吳銘賜卻以錄影方式大喊「政治迫害」，直到1124開票當晚確定當選後，才在親友護送下到達競選總部答謝支持者，隨後便前往地檢署報到。

地檢署審理後認為吳銘賜有逃亡之虞聲請羈押，但法官事後卻以30萬元裁定交保，吳銘賜則在2018年1225宣示就任高雄市第三屆市議員，他也在17日臨時會中，修理前鎮分局長林新晃以及市警局長賜李永癸，但林新晃認為警察機關收到相關情資必須依法行政，他這麼做沒有錯，警力佈署也不是針對「特定人士」，李永癸進一步表示，針對逃亡中的趙嘉寶已成立專案小組，會在最短時間將他緝捕歸案。