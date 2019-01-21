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韓國瑜邀「同遊日本」 柯文哲笑：台北高雄都可以一起去

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記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜日前接受日本媒體專訪，他被問到跟台北市長「柯韓配」選總統時，開玩笑回應，「可以看到我跟他一起去日本旅遊，不會看到我跟他選總統」。柯文哲21日受訪時笑答，「不用同遊日本，不管台北、高雄的觀光景點都可以一起去」。

韓國瑜在臉書分享雜誌網站刊登的日本獨立記者野島剛專訪內容，他被問到有無可能連手打選戰時表示，「可以看到我跟他一起去日本旅遊，不會看到我跟他選總統。」他強調對總統位置沒興趣，「我現在要把高雄經濟做好，我最重要、最著急的，是高雄經濟跟教育！」

對於韓國瑜打趣邀同遊日本，柯文哲笑回，「我相信他剛剛選上，參選2020可能性很低，不用同遊日本，不管台北、高雄觀光景點一起去都可以。」

此外，2020東奧前6搶1最終資格賽，中華棒協秘書長林宗成指出，台灣取得最終資格賽主辦權，地點在台北市，目前優先鎖定台北大巨蛋以及天母棒球場，不過擔心工程沒辦法趕上，同時也提出備案是台中洲際棒球場。柯文哲對此回應，「大台北地區可以打國際棒球賽，天母、新莊球場都可以打，雙北又不是沒有地方可以打國際棒球賽。」

記者追問明年三月以前大巨蛋是否可能完工，柯文哲說，「雙北不是沒有地方，天母、新莊都可以，要去台中就去台中辦，不要牽拖一大堆，沒道理。」

柯文哲21日出席扶輪社關懷弱勢獨居長者活動，他在台上致詞時突然被主持人問及取消1500元敬老金一事，柯文哲強調，雖然少了一千五百元敬老金，但他認為從其他地方關懷長者更重要，也規畫許多相關政策。

▲柯文哲出席國際扶輪 3523 地區歲末寒冬送暖-獨居長者圍爐餐會。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲出席國際扶輪 3523 地區歲末寒冬送暖-獨居長者圍爐餐會。（圖／記者湯興漢攝）

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